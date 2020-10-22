【陳同佳案】台陸委會：港府近日情緒性發言突顯其消極推諉態度

保安局局長李家超21日指，台灣為陳同佳赴台設限，將司法協助當作其自首前提，是製造障礙、無理取鬧、有政治考慮。 對此，台灣陸委會22日稱，港府近日情緒性的發言突顯港方對本案一貫消極推諉、急欲卸責的態度，又稱港方應負起本案的應有責任，儘速與台方商討解決之道。

關於陳同佳能否赴抬頭案，邱垂正重申，必須台港先談好相關事宜，才有陳同佳入境問題。（楊家鑫／多維新聞）

陳同佳投案持續卡關，有輿論稱台方希望以台駐港代表履新做為條件交換，對此，邱垂正表示，台方希望彰顯司法正義、還給被害者家屬公道的決心立場明確，絕無使用其他議題來交涉或交換之考量。並重申，港府應該務實回應台方早先的司法互助請求，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳嫌赴台入境的問題。

關於港府稱台方的要求是「無理取鬧」，邱垂正說，港府近日情緒性的發言，正突顯港方對本案一貫消極推諉、急欲卸責的態度，裝睡的人實在是叫不醒，港方應負起本案的應有責任，儘速與台方商討解決之道。

至於有媒體追問，台灣要求「台港政府坐下來談」，是否一定要官方機構？能否透過台港半官方的策協兩會平台溝通？對此，邱垂正沒有正面回應，僅重申，希望港方積極回應台方提出的相關請求，先談好相關事宜，才有陳嫌赴台入境事宜。

此外，台灣2020年8月修訂《港澳居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，規定原為中國大陸人民，以及現職或曾任中國大陸黨政軍之港澳居民，來台台灣申請居留定居時，需經過跨部會的聯審會議。有媒體問，是否會進一步限縮特定背景的港人赴台。

邱垂正則表示，關於這個問題大家有很多誤解，這個作法是為了加強安全查核，維護國家安全，如果沒有國安疑慮，相關申請仍會予以許可，所以並沒有所謂限縮港人取得在台居留的情形。