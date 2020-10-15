陳同佳案｜管浩鳴代辦簽證遭拒　陸委會：殺人嫌犯不能自由行來台

台灣殺人案疑犯陳同佳計劃本月內赴台自首，其台灣代表律師日前已與司法警察機關接洽，及向士林地方檢察署陳報辦理，台方已證實收到書狀。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴昨天（14日）下午約4時，現身位於金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處（香港），他拿着一疊文件和護照，為陳同佳及他本人申請赴台簽證，不過被經文辦拒收有關文件。 陸委會副主委兼發言人邱垂正今天（15日）解釋為何拒絕管浩鳴和陳同佳的辦證，表明殺人嫌犯不可能以「自由行」的方式來台，又揶揄管浩鳴無資格為陳同佳代辦簽證，「他是一個牧師而非律師，怎麼接受委任？」

+ 13 + 13 + 13

揶揄管浩鳴：他是一個牧師而非律師

邱垂正表示，在此案件中，香港政府於法於情於理，也有責任和義務扮演更積極的角色，他再次呼籲雙方政府能「坐下來好好談」，又斥港府應負起對該案應有的責任，盡速與台方商討解決之道，「不見得一定要實質簽署司法協助協議，才能解決問題。」

邱垂正又稱，士林地檢署已收到委任律師的遞狀，形容此案已進入新階段，陳同佳並不存在簽證的問題，問題在於「怎麼把人弄進來」以及相關證據等實務細節，認為需要香港和台灣政府坐下來談。



台灣殺人案疑犯陳同佳自首安排有新進展，一直奔走協助陳的聖公會教省秘書長管浩鳴，昨天（14日）現身台灣駐港辦事處，手持護照、簽證申請表等，相信是為陳同佳辦理赴台簽證。據了解，台辦事處最終無接收有關文件。

台灣陸委會昨天表示，本案涉及台、港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台、港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳到台入境問題。

港方重申，司法互助並不適用於台灣，香港目前沒有法律容許特區處理與台方的法律協助。