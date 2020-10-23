中美關係快將降至「零度」　前美國副國務卿：美台命運連結

近年來中美關係持續走下坡，或影響未來數十年全球格局。前美國國務院副國務卿史坦伯格（James Steinberg）透過視訊參與台陸委會主辦的國際研討會時指出，美國跨黨派已有「中國是對手」的共識，現在的美中關係已經來到1978年後的新低點，「快降到零度了」，已類似美國在冷戰面對蘇聯的態度了。 同時，他也強調，美國對台灣的承諾不只書面形式，而是展現「美台命運是連結的」態度。

陸委會主委陳明通致詞時強調，唯有陸方勇於解放思想、政治改革，才能找到與世界和平共處的解方。（楊家鑫／多維新聞）

10月23日，台陸委會委託「中華民國高等政策研究協會」舉辦「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會，邀請前美國國務院副國務卿史坦伯格（James Steinberg）、前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）等外國學者參加。

陸委會主委陳明通致詞時指出，中國治理模式需要民主改革與創新，陸方強調全面深化改革，卻獨缺「民主改革」。唯有大陸領導人勇於解放思想、政治改革，才能找到與全世界和平共處的解方。

陳明通也再次重申，台灣堅定維護台海和平與發展利益，並呼籲「價值同盟」國家，應與台灣共同捍衛民主自由的重要防線。同時，也呼籲陸方發揮智慧與創意，讓兩岸善意持續累積。

另一方面，美國雪城大學講座教授、前美國國務院副國務卿史坦伯格（James Steinberg）發表專題演說指出，美中關係近年來就非常緊張，但新冠疫情爆發後，讓本就脆弱的美中關係更加惡化。

他表示，近來美中內部都會指責彼此是問題所在，認為美中最終會是對立的。其實美國跨黨派間已有「中國是對手」的共識，現在的美中關係已經來到1978年後的新低點，「快降到零度了」，已類似美國在冷戰面對蘇聯的態度了。多數美國人認為中國是美國關鍵利益的威脅，這不是在特朗普（Donald Trump）任內才發生。

史坦伯格表示，「隨著中國挑戰我們的生活方式，光有反共意識還不夠，還要有更聰明的策略，為了讓我們開放繁榮、兼容並蓄的社會不要被中國左右，所以我們要加強我們的體制」。他還說，「我們也不要擁抱零和遊戲的論述，面對競爭，我們要自我精進提升，持續保有優勢，當然他們也會發展自己的技術，因此我們要跟夥伴更緊密合作，更有效的發展及減少衝突。」

史坦伯格表示，當前美國政府說「美國優先」，但不是要弱化盟邦關係，而是強化盟邦關係，這不是書面形式而已，而是要有共同命運感與價值，美台關係就是如此。

他認為，美國人民應該要關心台灣，不僅是第一島鏈，還有半導體產業，也代表台灣的普世價值。美國對台灣的承諾不只《與台灣關係法》、《台北法案》，而是這些論述展現的態度，「美台命運是連結的」。

史坦伯格（James Steinberg）表示，盟邦關係不只在書面形式，美台有共同命運感與共同價值。（楊家鑫／多維新聞）

現場有與會人士追問此前美國政府的「反共不反中」論述，強調將中共與中國人民區別對待，史坦伯格則表示，不希望中國人民有不好的未來，美國過去在冷戰有「打敗蘇聯」等危險論述，要讚揚中國人民的努力，「我們不是要『打敗中國』，而是追求一起繁榮。」