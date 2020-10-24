民進黨首次在馬祖設立黨部　蔡英文致賀：台澎金馬是命運共同體

台灣執政民進黨在馬祖成立的連江縣黨部周六（24日）正式揭牌啟用，是民進黨創黨34年來，最後一個成立的縣市地方黨部。 身兼黨主席的台灣總統蔡英文發短片祝賀，指「台澎金馬」是命運共同體，共同守護民主自由，透過成立黨部，希望展現執政團隊推動離島建設發展的決心。

蔡英文表示，透過成立黨部，希望能服務更多有需要的馬祖鄉親，並指民進黨是服務全民的政黨，將持續重視馬祖鄉親的權益，包括交通建設、海洋環境、產業創新發展、社會福利、藝術文化等面向均要與當地民眾站在一起。她最後祝福連江縣黨部黨務發展順利，並趁「媽祖昇天祭」這一重要日子祝福所有馬祖鄉親平安健康。

蔡英文發短片祝賀。（影片截圖）

據悉，與大陸福建省一水之隔的馬祖，過去多年均為藍營佔有優勢的地區，民進黨自2012年立委選舉後一直沒有提名黨員參選，直到今年初立委選舉才提名李問參選，後者雖然得票率為一成一，屈居第三名，但已創造了綠營於當地的得票新高。而李問亦出任連江縣黨部首任主委。

另一方面，蔡英文今年5月20日就職演說時，曾重申「中華民國台灣」兩千三百萬人，是生死與共的命運共同體。而她今次所提的「台澎金馬」命運共同體說法，則較為少見。事實上，民進黨籍的桃園市長鄭文燦近年已曾多次在受訪時提過，民進黨過去的「台灣命運共同體」用語要改變，應該是「台澎金馬命運共同體」才對，「中華民國」歷史不要忘金門與馬祖。

（綜合報道）