【台灣光復75周年】台統派團體慶「光復」　稱要追求兩岸和平統一

今年10月25日「台灣光復節」正是台灣光復75周年紀念日。不過，自2000年12月當時的陳水扁政府修訂《紀念日及節日實施辦法》後，台灣光復節從此就「只紀念，不放假」，民進黨執政時期更多時候連紀念都沒有。 今（25日）日，則有多個台灣統派團體自行舉行相關紀念活動，緬懷先烈先賢。

以勞動黨為首的17個統派團體，在台北中山堂舉行兩岸紀念台灣光復75周年大遊行。勞動黨主席王娟萍、該黨新竹縣議員羅美文、統一聯盟黨副主席李尚賢和兩岸和平發展聯合會會長潘朝陽等人都發表致詞，沿路歌唱《台灣光復紀念歌》。

台統派團體紀念台灣光復75周年活動。（台灣各界紀念台灣光復75周年活動推動籌備會供圖）

勞動黨主席王娟萍表示，不分藍綠的台灣執政者，都先後在象徵日本殖民統治的總督府內行使權力，也競相以「殖民地現代化」觀點來美化日本殖民者的歷史，這種毫無尊嚴、自失民族立場的作法，已到了匪夷所思的地步。

她呼籲，10月25日應放假一天，官方應舉辦隆重的紀念儀式；以及拆除日據時期總督府，或改為台灣抗日紀念館。相信通過公定假日、紀念儀式及籌建抗日紀念館，台灣人民可恢復歷史記憶，緬懷前輩的抗日事迹，建立反帝史觀。

羅美文則表示，此次聚會意義重大，多年來台灣人看不到，被淹沒的，就是要讓人看到，台灣光復節是有人重視的。羅美文說，兩岸和平台灣才活得像人，21世紀是中國人的世紀，台灣要與祖國大陸和平互補，和平統一。

勞動黨、統一聯盟黨等多個團體，25日在台北市中山堂光復紀念碑前舉行「社會各界紀念台灣光復75周年活動」，表示台灣光復節是莊嚴歷史，訴求「要放假、要紀念」。（聯合新聞網）

另外，包括「台灣抗日親屬協進會」、「歷史新三自運動協會」、「釣魚台教育協會」、《海峽評論》雜誌社等多個團也舉行「台灣光復75周年慶祝大會」。前台灣國安會秘書長胡為真在會上強調，中華民國恢復對台灣的主權已經75年，沒有任何國際法上的疑義。當前應通過各種手段述說台灣光復的歷史事實，及中華民國的歷史，他說，他稱年輕人不瞭解近代史，是他們說得不夠，因此有着不可推卸的責任。

輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎則說，近年來，台灣的歷史教育逐漸脱離中國大陸，今天慶祝台灣光復，但卻與外面像成了兩個平行世界，這是因為執政的民進黨沒有光復概念，因為講到台灣光復，就代表着兩岸的連結，民進黨甚至還莫名其妙地使用日本語「終戰」來表示。