民進黨民調「台人親美遠中」　蔡英文：行走國際更順利

民進黨民調中心主任陳博洲周三（21日）以「面對美中對抗的戰略機遇，台灣民眾的國際觀感為何」於民進黨中常會上進行報吿，其數據顯示，在9月份時，62.7%台灣人認為台灣要傾向美國、17.1%受訪者支持傾向中國大陸，12.2%民眾認為要維持中立，整體來看，台灣民眾立場明確是「親美遠中」。 台灣總統蔡英文對此表示，「這段時間以來，我自己也有這個感受」，台灣防疫工作獲得全球肯定，「我們現在在國際間要做什麼樣的事情都比以前順利一些」。

蔡英文說，雖然大陸的動作比較大，一般民眾的心裏還是穩定的，相反的，在現在這種國際情勢變化比較大的狀況下，對台灣來講或許也是一個機會。（中央社）

據民進黨的民調結果，在美中台關係的立場上，從經濟、外交、國防、整體發展等面相來看，台灣民眾立場明確是「親美遠中」，但在國民黨支持者部分，數據顯示其與「台灣主流民意」較為不同，且有「分裂」現象，藍營支持者有31.3%認為台灣要傾向美國，另有40.7%支持者認為要傾向中國大陸，認為要維持中立則佔18.2%。

該份民調也指出，在北京對台的「文攻武嚇」下，10月份的數據指出，有45.3%台灣人憂心中共武力犯台，稍稍低於不擔心的52.9%。對照9月的調查結果，44.8%擔心、53.9%不擔心，變化不大。

民進黨發言人顏若芳轉述蔡英文在會中的發言，稱非常感謝全體台灣民眾在防疫期間的共同努力，讓台灣的防疫工作獲得全球的肯定，大家也更重視台灣，「所以我們現在在國際間要做甚麼樣的事情都比以前順利一些」，也希望台灣內部的支持可以持續強化，對台灣在國際間的談判是有幫忙的。

蔡英文說，近來的民調，雖然大陸的動作比較大，一般民眾的心裏還是穩定的，相反的，在現在這種國際情勢變化比較大的狀況下，對台灣來講或許也是一個機會、也是一個挑戰，就像她在「雙十」講話提到，台灣應該善用這個機遇，讓台灣在國際間可以扮演更重要的角色。