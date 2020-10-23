蔡英文：台灣位處印太樞紐　應在防疫體系扮演關鍵角色

台灣總統蔡英文周五（23日）出席「2020台灣全球健康論壇」，她在致辭時提到，根據7月美國《彭博經濟》的評比，在75個經濟體中，台灣的抗疫表現名列第一，感謝許多理念相近的國家及友人，大力支持台灣參與世界衛生組織等國際組織。 蔡英文指，台灣位處印太地區主要交通樞紐，地理位置重要，理應在防疫體系中扮演關鍵角色，「任何單一國家無權以政治因素，破壞全球為防疫所做的努力。」

蔡英文強調，台灣未來將繼續與國際社會分享自己在醫療照護方面的專業，健康維護乃是基本人權。（台灣總統府）

蔡英文表示，2020年對全球來說，是非常不平靜的一年，「這一年發生這麼多事，大家一定會深刻記得， 新冠肺炎疫情帶來的嚴峻挑戰。」她指出，當世界各國忙於因應疫情所帶來的衝擊時，台灣相對穩定的防疫成就，受到世界肯定，在顧妥台灣內部醫護與台灣民眾需求後，台灣也不遺餘力地協助有需要的國家，特別是在口罩、藥物及醫技等三方面，台灣希望和國際社會攜手合作，共渡難關。

蔡英文並稱，根據2020年7月美國《彭博經濟》的評比，在75個經濟體中，台灣的抗疫表現名列第一，這是台灣政府團隊的努力，及全民積極配合防疫政策的成果，她也強調，目前台灣已經有三家疫苗研發業者獲核准第一臨床試驗計劃，時序已進入秋冬，台灣政府將會持續積極提供廠商諮詢，加速疫苗研發。

談及台灣與區域醫衛合作時，蔡英文就指出作為全球公衛社群的一員，台灣正積極推動跨國防疫網絡及與新南向國家的醫衛合作，期盼深化與印太區域國家醫衛產業的鏈接及合作，台灣有能力也願意在全球防疫工作中，繼續貢獻自己的力量。

蔡英文強調，台灣未來將繼續與國際社會分享自己在醫療照護方面的專業，健康維護乃是基本人權，「Taiwan can help, and Taiwan is helping（台灣可以幫忙，台灣正在幫忙）。」蔡英文稱，透過這次疫情看到人類健康的脆弱，也了解到跨國公衛合作的重要性，全球可能再遭受另一波疫情的威脅，不論未來挑戰多麼嚴峻，台灣都將積極和國際社會攜手合作，為全人類的健康共同努力。

（綜合報道）