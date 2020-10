蔡英文：台灣位處印太樞紐　應在防疫體系扮演關鍵角色

台灣總統蔡英文周五(23日)出席「2020台灣全球健康論壇」,她在致辭時提到,根據7月美國《彭博經濟》的評比,在75個經濟體中,台灣的抗疫表現名列第一,感謝許多理念相近的國家及友人,大力支持台灣參與世界衛生組織等國際組織。 蔡英文指,台灣位處印太地區主要交通樞紐,地理位置重要,理應在防疫體系中扮演關鍵角色,「任何單一國家無權以政治因素,破壞全球為防疫所做的努力。」

蔡英文強調,台灣未來將繼續與國際社會分享自己在醫療照護方面的專業,健康維護乃是基本人權。(台灣總統府)

蔡英文表示,2020年對全球來說,是非常不平靜的一年,「這一年發生這麼多事,大家一定會深刻記得, 新冠肺炎疫情帶來的嚴峻挑戰。」她指出,當世界各國忙於因應疫情所帶來的衝擊時,台灣相對穩定的防疫成就,受到世界肯定,在顧妥台灣內部醫護與台灣民眾需求後,台灣也不遺餘力地協助有需要的國家,特別是在口罩、藥物及醫技等三方面,台灣希望和國際社會攜手合作,共渡難關。

蔡英文並稱,根據2020年7月美國《彭博經濟》的評比,在75個經濟體中,台灣的抗疫表現名列第一,這是台灣政府團隊的努力,及全民積極配合防疫政策的成果,她也強調,目前台灣已經有三家疫苗研發業者獲核准第一臨床試驗計劃,時序已進入秋冬,台灣政府將會持續積極提供廠商諮詢,加速疫苗研發。

談及台灣與區域醫衛合作時,蔡英文就指出作為全球公衛社群的一員,台灣正積極推動跨國防疫網絡及與新南向國家的醫衛合作,期盼深化與印太區域國家醫衛產業的鏈接及合作,台灣有能力也願意在全球防疫工作中,繼續貢獻自己的力量。

蔡英文強調,台灣未來將繼續與國際社會分享自己在醫療照護方面的專業,健康維護乃是基本人權,「Taiwan can help, and Taiwan is helping(台灣可以幫忙,台灣正在幫忙)。」蔡英文稱,透過這次疫情看到人類健康的脆弱,也了解到跨國公衛合作的重要性,全球可能再遭受另一波疫情的威脅,不論未來挑戰多麼嚴峻,台灣都將積極和國際社會攜手合作,為全人類的健康共同努力。

(綜合報道)