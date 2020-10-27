台男赴美容院嫖妓後以舉發相迫　技師幼子面前性侵3次得逞

台灣高雄市一名男子在美容院接受性服務後，一次不夠還想要，於是揚言檢舉美容院從事性交易，威脅女性負責人安排女技師再免費跟他性交3次，且還當著技師1歲幼子的面實施性侵，女性負責人後來也遭他「指交」荼毒。 台灣高等法院高雄分院二審認定蘇男泯滅人性，判刑12年，男子上訴後，台最高法院近日駁回上訴定案。

綜合《中央社》及《自由時報》報道，2019年，蘇男前往高雄一間美容院進行性交易，事後不斷以電話、短訊騷擾提供性交易服務的美容師，導致美容師不堪其擾而離職。

男子在技師1歲幼子面前性侵她，法官指其泯滅人性，判決12年徒刑。（示意圖／視覺中國）

蘇男為求繼續與美容師性交易，要脅負責人安排美容師到住處，否則就要檢舉美容館從事性交易。美容館負責人因擔心遭檢舉，央求美容師幫忙，美容師也因頻繁收到蘇男要對子女不利的恐嚇短訊而赴約。被害美容師3度帶幼子前往蘇男住處與蘇男發生性行為，最後因身心受創，不再答應負責人請求。

不過，女負責人擔心美容館遭檢舉，全家生計無以為繼，便於2019年9月親赴蘇男住處求情，同時暗中安排美容師在蘇男住處外守候並視狀況報警。詎料，負責人進房沒多久即遭蘇男強抱並以手指性侵，警方接報趕到，蘇男趁隙逃跑，不久後即落網。

高雄市橋頭地方法院一審僅認定蘇男性侵負責人，判刑4年；案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，認定蘇男性侵美容師3次、負責人1次。二審認為，蘇男不斷恫嚇、騷擾美容師，以此為手段達到強制性交目的，且對美容師強制性交時，美容師幼子同在現場，實已泯滅人性，嚴重違背人倫之常，判處應執行有期徒刑12年。台最高法院日前駁回蘇男上訴，全案確定。

（中央社、自由時報）