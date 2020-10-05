廣東12歲智障女童遭多人性侵流產2次　八旬翁承認作案唯不遭起訴

廣東茂名信宜市一名有智力障礙的12歲女童小文（化名）疑遭多人性侵後懷孕，在一年內做了兩次人工流產手術，引起廣泛關注。2020年3月，茂名中院對該案作出一審判決，以強姦罪分別判處兩名男子無期徒刑和有期徒刑十五年。 然而，內媒報道指，在本案中，一名八旬老人曾承認性侵過小文，但由於與胚胎DNA樣本對比不相符合，最終當地檢察院決定對該老人不起訴。

小文第二次被性侵的地方是在路邊草叢。（影片截圖）

《澎湃新聞》5日（周一）報道指，據小文家屬提供的《不起訴決定書》顯示，今年9月30日，信宜市檢察院作出該決定書。決定書顯示，涉案老人劉某某於2019年3月20日被警方刑拘，一周後變更強制措施為監視居住，於2020年9月25日變更強制措施為取保候審。

據《不起訴決定書》，信宜市公安局移送審查起訴認定，2018年以來，劉某某曾多次撫摸小文私隱部位，約2018年11月的某天中午，劉某某在其家中床上，脫光衣服壓在赤裸的小文身上，欲與小文發生性關係，未成功，但在作案過程中劉某某和小文已有生殖器官部位接觸。經提取劉某某血液與小文被強姦致懷孕胚胎組織進行DNA對比鑑定，鑑定結果顯示，劉某某血液所屬個體與小文被強姦懷孕胚胎組織所屬個體不符合親生關係。

信宜市檢察院表示，經該院審查並退回補充偵查，仍然認為信宜市公安局認定的犯罪事實不清、證據不足，現有證據無法證實劉某某與小文發生過性關係，本案符合不起訴條件，決定對劉某某不起訴。

小文的一名親戚表示，劉某某住在隔壁村，離小文家只有數百米遠。對於上述不起訴決定，是否要繼續申訴，家屬仍在考慮中。

有智力障礙的12歲女童小文（化名）遭多人性侵後懷孕，在一年內做了兩次人工流產手術，引起廣泛關注。（網絡圖片）

據「報警回執單」顯示，小文被性侵一案，警方認為有犯罪事實發生，需要追究刑事責任，決定對此進行偵查。據小文的小姨邱女士稱，小文曾指性侵者很喜歡喝酒，案發現場是在路邊的草叢。

其後兩名疑犯賴月龍、謝授應被捕歸案。案件於今年3月在當地法院作出一審宣判，賴月龍以強姦罪判處無期徒刑，謝授應同樣以強姦罪判處有期徒刑15年。法院審理查明，賴月龍、謝授應分別於2018年、2019年對精神發育遲滯的小文實施姦淫，致被害人兩次懷孕引產，犯罪情節惡劣，後果嚴重，社會影響極壞。根據兩被告人的犯罪事實、性質、情節和認罪表現，法院作出上述判決。

（綜合報道）