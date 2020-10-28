台退役將領：美出售射程300公里攻擊性武器　令大陸不敢攻擊台灣

美國國防部當地時間21日表示，國務院已經批准向台灣出售三款總值18億美元的武器，包括11套由洛歇馬丁製造的高機動性多管火箭系統（HIMARS）等多種攻擊性質武器。 台軍退役將領于北辰表示，美國向台灣出售可攻擊大陸目標的高機動性多管火箭系統（HIMARS）顯示出對兩岸軍事思維的轉變。

美國務院批准向台灣出售三款總值18億美元的武器，包括導彈、感應器等：

于北辰25日在Hit FM聯播網節目《周玉蔻嗆新聞》中表示，美國已評估台海上的威脅已不能用舊思維的武器來平衡，所以才會把出售這批「略具攻擊性」的武器，擴增台灣的防禦層級，令大陸不敢或不動念來攻擊台灣。

于北辰透露，台灣軍方在得知美國出售高機動性多管火箭系統（HIMARS）後，士氣大振。他指出，台灣陸軍過去有過類似的雷霆2000多管火箭系統 ，但射程只有45公里，最多只能打到海峽中線、海上制敵，一直都缺乏制敵彼岸、源頭打擊的武器，如今射程300公里以上的高機動性多管火箭系統（HIMARS）可說是「將最後一塊拼圖拼上」。

另一方面，于北辰也稱台灣的年輕軍人對於獲得新裝備十分喜悅，因為這代表有機會去外國接裝受訓。他直言：「買的裝備越多，這些軍官外出受訓的機會就越多」，這是對台軍士氣的激勵，為台軍帶來更多正面影響。

（綜合報道）