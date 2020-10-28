台商春節返鄉難　前海基會副董：兩岸政府應適度開放綠色通道

2021年春節將至，但受到疫情影響，大陸台商來往兩岸需要在隔離上花費大量時間與金錢成本。對此，前台灣海基會副董事長高孔廉表示，兩岸經貿關係密切，很多台商仍需在大陸奮鬥，兩岸政府應設法解決他們往來的困難，適度開放綠色通道。不過，由於現在兩岸官方協商中斷，比較可行的方法應該由兩岸旅行業同業公會進行協商。

高孔廉認為，大陸是疫後經濟恢復最快的，台灣應抓住機會，順勢而上。而這需要穩定和平的兩岸關係做基礎。（陳卓邦／多維新聞）

10月28日，前海基會副董事長、海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉在國民黨中常會中發表專題演說，他指出，蔡英文執政後，由於不承認「九二共識」，又找不到新的互信基礎，再加上黨綱仍有「台獨」，被中國大陸認為是破壞兩岸互信基礎，不但沒有「維持現狀」，兩岸互動交流、國際關係不斷惡化。

高孔廉表示，兩岸互為重要貿易伙伴，台灣第一大出口地、進口地與最大順差來源都是中國大陸（含香港）。過去台灣對大陸出口佔總出口約40%以下，民進黨政府上台後，一再強調要擺脱大陸經濟依賴，然而卻不減反增，2020前半年已達42.2%。

高孔廉還以「新南向政策」為例，他表示，該政策希望減少對大陸市場的依賴，然而實際情況卻是兩岸貿易順差依舊龐大，對東盟國家出口及順差卻下降。

另一方面，談及兩岸經濟合作架構協議（ECFA），高孔廉指出，此前大陸是否在10年大限喊停ECFA受到關注，目前看來沒有動靜。但還有一個關卡是2021年1月1日，這是ECFA早收清單免關税實際生效的10周年。

高孔廉表示，他當年參與ECFA協商時，大陸也希望將農產品賣到台灣，但台灣以2009年大陸GDP是台灣的12.4倍，大陸農產品賣到台灣太過集中而拒絕，然而大陸還是開放台灣18項農產品免關税。

他說，當初協議條文曾希望加入「考慮雙方經濟規模差距」，但陸方覺得不妥，改成「考慮雙方經濟條件」。「但美國與台灣的經濟差距35倍，蔡政府不但沒有以經濟規模差距要求農產品不要進來，還在沒有談判情況下就開放瘦肉精美豬」。

而談到疫情下大陸台商的困境，高孔廉表示，台商對台灣經濟的貢獻有目共睹，兩岸當局應設法解決他們往來的困難，尤其春節快到了，可適度開放綠色通道、增加航點航班。不過現在兩岸協商中斷，比較可行的方法應該由兩岸旅行業同業公會協商。

他也提到，2020年以來，運價已較往年上漲一倍以上，貨運的需求已超過貨運的運能，適時擴增航點，增加航班，可以達到航空業者、進出口商等多贏的效果。有航空貨運業者表示天津也有貨運的需求。

最後，高孔廉強調，中國大陸是疫後世界各國經濟成長最早復甦的國家，尤其最近歐美地區疫情再次嚴重，未來對於經濟發展有相當影響。台灣應掌握機會，利用大陸成長動能，順勢而上。這需要和平穩定的兩岸關係為基礎，「親美、和陸、友日」是當前台灣最佳的策略。

江啟臣呼籲台政府做在陸台人的後盾，不要讓他們獨自承受兩岸緊張帶來的麻煩。（陳卓邦／多維新聞）

國民黨主席江啟臣也表示，大陸市場對台灣如此重要，台政府應該做在陸台人的後盾，不要讓他們獨自承受兩岸緊張帶來的困難與麻煩。希望台政府能善加運用擴增後的貨運航點，做為台人春節返台的班機航點。