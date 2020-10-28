民進黨國際部主任：北京若視兩岸為「準戰爭狀態」　將失迴旋空間

兩岸是否已進入「準戰爭狀態」？國台辦發言人朱鳳蓮於10月28日被問及此事時，先低頭翻閲資料近30秒，稱「先問下個問題好不好」，經過一番提問後，才回頭過來批評台獨。民進黨國際部主任、立委羅致政28日受訪時表示，北京當局目前對台灣的策略或壓迫，基本上是採取一個「鬥而不破」的做法，不去說破兩岸目前的關係。

羅致政表示，北京當局目前對台灣的策略或壓迫，基本上是採取一個「鬥而不破」的做法，不去說破兩岸目前的關係。（多維新聞）

中國文化大學社科院長趙建民日前指出，當前兩岸關係是40年來最嚴峻的時刻，兩岸關係已進入「準戰爭狀態」，朱鳳蓮被問及此事時，一開始低頭翻閲資料近30秒，笑說「我們先問下個問題好不好」，後才強調，注意到相關報道，民進黨當局與台獨分裂勢力勾連外部勢力，加緊謀獨挑釁，是造成當前台海形勢複雜嚴峻的根源。

朱鳳蓮並重申，「我們維護國家主權和領土完整的意志堅如磐石，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

而針對朱鳳蓮一開始的反應，羅致政受訪時認為，北京當局現在對台灣的策略或壓迫，基本上是採取「鬥而不破」的做法，不斷升高對台灣的壓力，但不破了這個局，因為一旦北京定義兩岸關係是「準戰爭狀態」，會使很多迴旋空間也沒有了，對岸基本上現在是採「做而不說」的態度。

另針對美國再度批准對台軍售，彭博社分析，特朗普政府對台軍售的「內容」，逐漸轉向更進步的「非對稱作戰能力」，讓台美在防衛中共犯台的「刺蝟戰略」更加一致。羅致政表示，基本上台灣的整體戰略是嚇阻戰略，就是希望透過戰力提升，嚇阻北京採取任何軍事冒進的行動，的確一系列的軍售行動，都是在提升這種嚇阻戰略的提升。