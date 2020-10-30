馬來西亞女大生台南遭勒斃後棄屍山坡　疑兇隨機犯案後伴屍19小時

在台灣，台南市驚現一宗綁架殺人案，一名24歲馬來西亞籍鍾姓女大學生周三（28日）晚由學校回租屋處時失去音訊，警方調查後懷疑她遭人強行帶走。涉案28歲梁姓男子翌日落網，並承認勒斃鍾女且棄屍。 目前警方已尋獲屍體，正深入調查，作案動機與鍾女死因仍待進一步釐清；死者父母急切欲赴台認屍，當局表示，已確認可免除居家檢疫14天的規定。

鍾女就讀的長榮大學報案稱，鍾女從周三晚起就行蹤不明，移民署通報警方協尋。警方調閱閉路電視後發現，鍾女最後現身時間為當晚8時左右，她當時行經台鐵沙崙支線高架橋長大路附近，沿高架橋下便道往北行走。經調閱相關跡證，警方在高架橋下便道發現鍾女的右腳鞋子，研判其遭人強行帶離現場。

警方同時發現，一輛小客車形跡可疑，研判梁男有重嫌，於是馬上透過車辨系統掌握其行蹤，在高雄市阿蓮區將他緝拿歸案。起初，梁男否認犯案，但在警方不斷追問下他承認勒斃女方，棄屍在高雄阿蓮一處山坡，還伴屍19小時。警方之後在山坡發現鍾女遺體，當時其頸部被套上麻繩、全身僅穿內褲。

據報梁男與鍾女並不相識，屬隨機犯案，行兇時特意藏身在陰暗處，鎖定落單女性，發現目標後便以麻繩勒住對方拖到車上。不過最後疑因用力過猛，鍾女在車上斷氣，梁男遂脫下其衣物棄屍。

就死者父母急切欲從馬來西亞到台認屍，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指，已確認可採取類「外交泡泡」模式，免除對方居家檢疫14天的規定，他們入境台灣後，會先在機場採檢呈陰性，確認未感染新冠肺炎後，便會進行認屍、相驗等行程，其中需全程戴口罩，並由學校或警政專人陪同，同時為兼顧社區防疫安全，他們每3天會採檢1次。

至於事件曝光後，許多網民感到震驚，有涉事大學的學生表示，涉案路段缺路燈照明，盼校方重視；另有鍾女的同學難過表示，鍾女曾稱自己之所以選擇台灣留學，就是因為台灣安全，詎料罪案就在她認為最安全的地方發生。

（綜合報道）