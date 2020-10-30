馬來西亞女台南遭擄殺案　疑兇認意圖性侵　早年曾6度竊女裝內褲

台灣24歲馬來西亞籍鍾姓女大學生於台南市遭擄殺一案引起廣泛關注，警方周四（29日）逮獲28歲梁姓男疑犯後，竟於其運屍的車上搜出一大袋女裝內衣褲。同時，梁男向警方坦承對鍾女有性侵意圖，但最後僅有猥褻動作。 另據台媒報道，梁男原來前科累累，早年已曾6度侵入民宅行竊女用內褲。他於2013年遭逮，法官當時認定他態度尚可，最後依竊盜等罪判其有期徒刑6個月及拘役110天，都可易科罰金。事後梁男沒上訴，全案定讞。

警方在梁男的運屍的車上搜出一大袋女用內衣褲。（中國時報）

報道指，鍾女遺體被發現時衣衫不整，梁男向警方坦承自己有案發時性侵意圖，但並未真的性侵，最後僅有猥褻動作，當局需要進一步相驗釐清。目前警方已結束偵訊，梁男被依殺人、性侵以及遺棄屍體等罪嫌移送地檢署偵辦。

另一方面，據高雄地院判決，梁男曾在2013年9月13日凌晨0時43分，騎車行經高市湖內區一李姓女子住所門口時，徒手破壞後門紗窗及門鎖，企圖行竊女用內褲，惟被聽到聲響的李女發現報警處理，最終被捕。梁男到案後對進入屋內行竊供認不諱，表明願意接受裁判，並在法庭上主動供出自己在2012至2013年期間，前後另有5次偷竊女用內褲案。

當時法院認為梁男竊取他人財物、漠視被害人財產權益，甚至毀壞紗窗及門鎖侵入住宅，嚴重影響社會秩序及居住安寧，行為實不足取；惟考量梁男無前科並坦承犯行，且自首供出前後5次在高雄市阿蓮區民宅晾衣場或無人居住供堆置雜物的鐵皮棚架內偷竊女用內褲，態度尚可，遂作出上述判決。

梁男前科累累，早年已曾6度侵入民宅行竊女用內褲。（Facebook）

稍早前報道，梁男被捕後曾否認犯案，在警方不斷追問下，他才承認勒斃女方，棄屍在高雄阿蓮一處山坡，還伴屍19小時。警方之後在山坡發現鍾女遺體，當時其頸部被套上麻繩、全身僅穿內褲。

（綜合報道）