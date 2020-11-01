台灣新浪潮導演張毅病逝享年69歲　36年前拍《玉卿嫂》情慾戲遭刪

台灣導演張毅1日（周日）病逝，享年69歲。張毅曾獲金馬獎及亞太影展最佳導演獎，被視為台灣新浪潮電影的代表導演之一，擅長在影片中傳達女性複雜的內心世界，曾執導《光陰的故事》、《玉卿嫂》、《我這樣過了一生》及《我的愛》等經典電影作品。

張毅（右）與楊惠姍兩人相伴逾30載，圖為1999年《今生相隨》新書發表會，楊惠姍與張毅以書訴說兩人愛情故事。（中央社）

張毅曾任職廣告公司、《影響》電影雜誌社編輯。1979年他在報紙連載小說《源》獲好評，並與資深編導張永祥共同改編劇本，拍成電影《源》一舉拿下亞太影展最佳編劇獎。

張毅之後與楊德昌、柯一正等導演合拍《光陰的故事》4段式電影展開導演生涯。他又陸續拍攝被稱為女性電影三部曲《玉卿嫂》、《我這樣過了一生》以及《我的愛》，電影中傳達出女性複雜的情感內心世界，為台灣女性電影打開新的一頁。

其中1984年的電影《玉卿嫂》改編自白先勇的小說，講述楊惠姍飾演的玉卿嫂愛上年輕男子慶生，原作描繪了兩人的激情性愛情節，張毅也將這些情慾文字轉為影像，在當年尺度之大，引發激烈討論，更被新聞局以「破壞中華婦女形象」為由刪除若干片段。

張毅執導的《玉卿嫂》當年因尺度太大遭刪減（點圖放大）：

張毅與女星楊惠姍連續合作女性電影三部曲，其中《我這樣過了一生》更讓兩人分別拿下第22屆金馬獎最佳導演及最佳女主角獎。當時張毅的妻子蕭颯登報揭露張毅與楊惠姍的不倫婚外情，兩人受到輿論抨擊後退出影壇。後來張毅與蕭颯於2000年辦理離婚，與楊惠姍低調辦理結婚登記。

張毅與楊惠姍因對水晶玻璃的興趣，遂與王俠軍等人一同創立「琉璃工房」。2011年，琉璃工房獲選為「2011台灣百大企業品牌」，作品被英國、美國、法國等知名博物館典藏。

（綜合報道）