【馬國女在台命案】疑兇父母道歉信：願兒子以命償命還受害者公道

在台求學不幸遇害的馬來西亞籍鍾姓女學生，遺體今天（3日）上午火化，梁姓疑兇父母想當面跟鍾女父母道歉，但遭對方拒絕。 梁男父母隨後發出一封129字的道歉信，信中表示，希望能速審速判還受害者公道，「以命償命」也是對女學生父母最好的交代。

這份道歉信是以電腦打印，全文如下：「致鐘（鍾）爸爸鐘（鍾）媽媽︰我們是梁育誌的父母，對你們造成那麼大的傷害，這個遺憾是我們造成的，如果能速審速判，能還你們一個公道，以命償命的話，也是對鐘（鍾）爸爸鐘（鍾）媽媽最好的交代。再多的歉意也彌補不了你們的傷痛，對不起你們！我們教養的問題，過錯，造成這麼大的社會問題，真的對不起。」

梁男位於高雄阿蓮區的住家，連日遭到民眾丟雞蛋洩憤。（中時電子報）

台媒報道稱，鍾姓女學生遺體於今日（3日）上午9點送往高雄市立殯儀館火化，其父母在殯儀館時體力相當虛弱，需要親友攙扶，並表達拒見疑兇雙親。在火化並撿骨完後，下午在校園內舉行追思告別會，並在會上提前為鍾女頒發畢業證書。

鍾女生前就讀長榮大學國際財務與商務管理學士學位學程3年級。校方早前表示，由於鍾女在校表現優異，因此決定製作畢業證書，並由鍾女的家人代收。

這宗慘劇始於10月28日，據早前報道，梁男與鍾女並不相識，屬隨機犯案，梁男一開始供稱他行兇時特意藏身在陰暗處，鎖定落單女性，發現目標後便以麻繩勒住對方拖到車上，後來研判鍾女嚴重昏迷，但不確定是否死亡，梁男就開始尋找可棄置鍾女地點，並否認有性侵鍾女。不過檢方依驗屍關鍵證據，複訊時終於令梁男承認其性侵殺人，且事後還搜刮鍾女身上手機等財物。目前，梁男被依強制性交殺人等罪聲押獲准。

（綜合報道）