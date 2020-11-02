【馬國女在台命案】死者雙親抵高雄認屍　痛哭聲縈繞殯儀館長廊

就讀台灣台南市長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大學生，日前由學校回租屋處時被28歲男子梁育誌隨機強行帶走，並遭勒斃後棄屍高雄一山坡，震驚台、馬兩地。 死者遠在3000公里外的父母周日（1日）晚上7時許已飛抵台灣，並連夜趕至高雄殯儀館認屍。面對女兒冷冰冰的遺體，鍾母當場哭斷腸，坐在地上不斷叫着愛女名字，縈繞長廊的哭聲令現場人士鼻酸。

鍾女父母飛抵桃園機場後接受新冠病毒採檢，經確認呈陰性後入境，橋頭地檢署檢察官則於深夜11時許已率先前往殯儀館進行相驗，待與家屬會合後完成認屍環節。

鍾女父母悲痛地到殯儀館認屍。（影片截圖）

約凌晨1時30分，鍾女父母抵達殯儀館見愛女最後一面，甫一下車，已泣不成聲的鍾母便已倒在丈夫懷中，需靠對方攙扶下走進領屍間，期間哭嚷着｢我不要進去」、「我不要這樣子｣。見到女兒遺體後，鍾母更情緒崩潰倒在地上，淒厲哭聲不斷在走廊徘徊，至於鍾父則在悲痛下配合檢方完成相驗筆錄，領取女兒的死亡證明書，全程不願意受訪。

鍾女父母預計會在台灣停留3天，並入住防疫旅館。他們在來台前一天受訪時表示， 原以為來台會是參加女兒畢業典禮，未料卻是要帶女兒的骨灰回家，現時最大心願就是把女兒後事辦妥，「我以後不會再來台灣，這是一個傷心地」。

這宗慘絕人寰的悲劇始於10月28日，據早前報道，梁男與鍾女並不相識，屬隨機犯案，梁男一開始供稱他行兇時特意藏身在陰暗處，鎖定落單女性，發現目標後便以麻繩勒住對方拖到車上，後來研判鍾女嚴重昏迷，但不確定是否死亡，梁男就開始尋找可棄置鍾女地點，並否認有性侵鍾女。不過檢方依驗屍關鍵證據，複訊時終於令梁男承認其性侵殺人，且事後還搜刮鍾女身上手機等財物。目前，梁男被依強制性交殺人等罪聲押獲准。

（綜合報道）