【馬國女在台命案】警方驗屍發現性侵證據　疑兇改口認先姦後殺

台南市24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，上周三（10月28日）遭28歲梁姓男子擄走後勒斃棄屍，事件引起台馬兩地輿論高度關注。台灣警方早前表示，梁男向警方坦承自己案發時「有性侵意圖，但並未真的性侵，最後僅有猥褻動作」。 據中央社報道，檢方依驗屍關鍵證據，複訊時終於突破梁姓疑犯心防，令梁男承認其性侵殺人，且事後還搜刮鍾女身上手機等財物。目前，梁男被依強制性交殺人等罪聲押獲准。

據早前報道，梁男與鍾女並不相識，屬隨機犯案，梁男一開始供稱，28日晚「行兇時特意藏身在陰暗處，鎖定落單女性，發現目標後便以麻繩勒住對方拖到車上」，後來研判鍾女嚴重昏迷，但梁男不確定是否死亡，就開始尋找可棄置鍾女地點，否認有性侵鍾女。

針對鍾女遺體被發現時衣衫不整，梁男在應訊時解釋稱，案發時他有性侵意圖，但並未真的性侵，最後僅有猥褻動作。不過，檢方解剖屍體發現，鍾女頸部遭繩索緊勒，口鼻也有被壓迫出血痕跡，另有發現相關生前遭性侵跡證。

高雄市橋頭地檢署檢察官依據相關跡證訊問，終於突破梁男心防，讓他鬆口承認性侵後勒死鍾女，事後還搜刮鍾女身上財物與手機，因此不構成死後侵犯遺體的污辱屍體罪，而是被依強制性交殺人及強盜殺人兩罪聲押獲准。

事件成為馬來西亞多間華文傳媒連續多日的頭版新聞。（合成圖／中央社）

鍾母：希望疑兇被判絞刑 一命償一命

鍾女母親早前對傳媒表示，她希望可以見到殺害女兒的疑兇，因為她很想知道女兒死前的最後一刻是怎樣的，「我想知道兇嫌到底對我女兒做了哪些事？他有沒有把我女兒虐待至死？就算知道了答案我不能怎樣，但我還是想知道」。雖然台灣並沒有絞刑，但她表示，希望疑兇被判絞刑，「那麼就可以讓他知道被勒死的感覺是多麼難受。一命償一命」。

蔡英文：社會安全維護出現漏洞

台灣總統蔡英文31日晚間就事件表示，向家屬、馬來西亞國家與人民表達至深歉意，指台灣應該是最友善且安全的國度，但這宗不幸事件對台灣國際形象有莫大傷害，更代表台灣在社會安全維護上出現漏洞，必須徹底檢討，確保這樣的不幸不再發生。

（綜合報道）