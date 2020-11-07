去年在台港人設籍人數創新高　台籍港人：台灣由中繼站變真正歸宿

近年香港人移居台灣的數字持續攀升，據台灣內政部統計，去年港澳人士在台設籍人數突破萬名，創下有統計以來新高。至於赴台理由，除了生活環境、教育等因素，也與政治情勢有關。 在台定居已4年的港人劉小姐近日便向台媒就自己的居台經歷娓娓道來，並提到隨着香港經濟、社會情勢每況愈下，許多在台港人開始物色適合房屋標的，認為台灣已不再是中繼站，而將成真正的歸宿。

劉小姐與老公自2016年起，攜同兒子移居台灣，隔年取得台灣身分證並生下次子，一家落腳台中，其樂融融。她表示，雙北的生活步伐急促，與香港很雷同，物價、房價也相對高昂，相反台中交通便捷，房價較低廉，生活步調較慢，適合悠哉享受生活。

談起赴台原因，劉小姐直言8成是因為香港生活步調過於緊湊，在港期間每天趕著上班賺錢，沒有太多時間陪伴孩子成長，遂心生厭倦，至於餘下2成則是政治因素。現時她們家庭月開銷逾10萬元（新台幣．下同），與香港相差其實不大，但是生活品質卻大幅提升，一家以約4萬元租金租住於北屯區一透天厝。她指出，香港房子很小、僅有300多尺，相同金額在台灣則可以住在空間寬敞的透天厝，且附近有公園，環境清幽，可有完全不同的生活感受。

教育方面，劉小姐稱香港社會相當競爭，自幼稚園開始，孩子便被灌輸一路要讀名校才有機會出人頭地的觀念，背着沉重的學業壓力。而她希望孩子擁有快樂的童年，因此到台後選擇私立學校，讓孩子免受填鴨式教育「荼毒」。談到不適應的地方，她稱剛到台時非常掛念正宗港式料理，但熟悉的滋味卻遍尋不著，另外她也花了不少時間適應與香港截然不同，機車密度高的台灣交通。但總括而言，回看這4年，她還是給這段日子打上80分的高分。

隨着《港區國安法》上路，劉小姐一家下定決心不再返港，並已出售了原本在香港的物業，用資金在台中投資置產，買下逾1000尺的預售屋，並規劃出租盼獲穩定的租金收益。

政治情勢是其中一項因素促使港人移台。圖為港人去年參與反修例遊行。（資料圖片/李澤彤攝）

劉小姐最後表示，僅2小時航程的港台兩地文化相近，無語言障礙，加上人情味濃厚，移民門檻較歐美低，自己身邊許多友人均就移民台灣向她諮詢。她強調，許多在台的香港朋友原先採取的是觀望態度，先以租代買，但隨着香港情勢每況愈下，不少人開始物色適合標的，因此對許多在台港人而言台灣已不再是中繼站，而將成真正的歸宿。

據統計，2015年港澳人士在台設籍人數為6193人，其後逐年攀升，2018年達9549人，去年更突破萬名。至於設籍人數最多的是新北市，台北市緊隨其後，「雙北」設籍人數均逾2000人。另桃園、台中、高雄去年設籍人數破千人，僅台南市設籍人數未達500人。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，受惠於工作、就學機會較多，且生活便利，大台北地區的設籍比例因而被帶動起來，其中房價較台北市低的新北市設籍人數位居六都之冠。

值得一提的是，台中市去年港澳人士設籍人數年增22.3%，為六都最多，郎美囡表示這是因為當地氣候舒適，生活空間大，且房價又低於雙北，拉抬設籍人數增長。屋比房屋總經理葉國華則提到，偏好住在六都的港人延續了在港習慣，鍾情管理式大樓，雖然受疫情影響，近期港人赴台購屋成交案例略減，不過諮詢卻未有中斷。

（中央社）