大陸阻台參與世衛大會　蘇貞昌：會讓愈來愈多國家站出來譴責

世界衛生大會（WHA）復會，在中國代表強烈反對下，主席最後裁定不將邀請台灣以觀察員身份參加的提案列入議程，令台灣連續第4年缺席這場全球重要衛生會議。 台灣行政院長蘇貞昌今日（10日）受訪稱，「中國以政治因素阻擋防疫做得最好的台灣」，這不但是對台灣的打壓，也是對全世界的破壞，更讓防疫出現破口，會引起愈來愈多國家、人民站出來譴責。

蘇貞昌今日第8度赴立法院提出施政報告並備質詢，會前接受傳媒聯訪時發表上述看法。他還表示，其實絕大多數國家都力挺台灣參加WHA，因為健康無國界，防疫要大家一起來做，但中國卻以政治因素，阻擋防疫做得最好的台灣貢獻經驗智慧，幫全世界做好防疫工作。

台灣尋求參與世衛大會，卻連年闖關失敗。（資料圖片）

台灣外交部早前就事件指，世衛宣稱全球應攜手共同防疫，不會遺漏任何人，卻基於政治考量一再拒邀台灣參與世衛，此舉不僅是漠視台灣人民的健康權，對於世衛憲章的「全民均健」（health for all）目標，無疑是一大諷刺。

大陸外交部及國台辦則表示，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，疫情發生以來，多次、及時向台灣通報疫情防控最新消息，對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。此外，台灣設有《國際衛生條例》聯絡點，與世衛和各國的資訊交流暢通、機制完善。

大陸外交部強調，有關結果是充分說明「一個中國」原則不可撼動，搞涉台提案不得人心，必將以失敗告終，「我們奉勸民進黨當局停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱。」

（綜合報道）