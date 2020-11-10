時代力量新任主席出爐　「社運立委」陳椒華挑大樑

台灣政黨時代力量於11月10日發新聞稿宣布，經過黨的全體決策委員出席討論決議後，將推舉立法委員陳椒華接任已「請辭待命」的黨主席高鈺婷。高鈺婷於11月3日向外界宣布自己已請辭時代力量黨主席一職，上任還未滿三個月。

未來陳椒華（右一）要如何擔當起黨主席的角色，則值得觀察。（譚英瑛／多維新聞）

目前時代力量在台灣立法院握有三席立委，並由人權律師出身的邱顯智擔任黨團總召、王婉諭擔任黨團幹事長，出身環保社運的陳椒華則擔任黨團副總召，三人同時也具備時代力量決策委員的身份。律師出身的邱顯智較聚焦於司法議題，身為台灣重大刑案受害者家屬的王婉諭則多將心力放在兒少權益與社會安全網的創建，至於環團出身的陳椒華則緊盯環境、土地議題，先前更是緊盯台南「爐渣米」案件，還曾為此多次南下。

時代力量在工程師高鈺婷請辭後，則迎來一位環保社運背景的主席，這確實很合乎時代力量自期的「進步」形象，但陳椒華是否能扛起時代力量則值得關注，像是她5月時就曾因為在財政委員會提案以「台灣執政黨當局」稱民進黨政府惹議，也顯示她對於政壇實務的不熟稔。未來陳椒華與其立法院團隊能否儘速「進入狀況」，勢必將影響時代力量下一步的發展。