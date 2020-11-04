上任未滿三月　時代力量黨主席高鈺婷宣布請辭

時代力量黨中央於11月3日晚間發佈聲明表示，時代力量黨主席高鈺婷已向該黨第2屆決策委員辭去黨主席職務。 旺中集團旗下的媒體《周刊王》甫於11月2日註銷一篇關於高鈺婷的稿件，文中指她坐領高薪、且情緒控管不佳。面對詢問高鈺婷的請辭，是否與該篇報道有關，時代力量發言人余佳蒨於3日晚間表示，「真的沒有關係」。

已宣布請辭的時代力量黨主席高鈺婷。（Facebook@高鈺婷）

余佳蒨說，「小高（指高鈺婷）」請辭真的與《周刊王》報道無關，且該報道所涉及的當事人均已對外澄清，高鈺婷有請辭的想法很久了，主要認為自己的「階段性任務」已經完成。

高鈺婷在聲明稿中表示，自己從就任黨主席以來，就非常清楚時代力量黨內制度急需改革，且必須儘快上緊發條，她也發現過去鬆散的規範密度，導致黨內各層級間權責不清，「立法院黨團、中央黨部、地方黨部、決策委員與各委員辦之間，黨公職的橫向聯繫與指揮權，也常陷入三不管的模糊地帶」，這些其實都是時代力量在經歷幾次退黨潮都沒有細緻處理到的問題。

高鈺婷指出，自己這段時間最重要且唯一的任務，就是收集大家意見，並一步步推動黨內改革的具體項目，有節奏地讓它確實發生，像是自己在上任後，先是跟每一位黨中央的同仁進行深度溝通，承諾不資遣任一黨工，以安定黨內在歷經風波的情緒，也適度調整黨內人士的工作內容，使每一位黨工都能在職務上發揮最佳性能。

除此之外，高鈺婷也提到，她也謹守「任務型」黨主席分際，並專注做立法院的後勤且同步訓練新人，她也指出，黨內外對於即將到來的2022年選舉佈局壓力也越來越大，也認為不論是佈局、方案、募款、人選集成都應提早準備與啟動。

基於自己沒有連任主席的意願，高鈺婷認為這些工作已非自己在這階段就可以處理的，故與其等到明（2021）年主席改選，讓眾人慢了好幾拍啟動，還不如就趁着當前隊伍「已上軌道」時，重新推選出可以銜接選舉佈局的新任主席，故她也將以「請辭待命」的狀態，在決策委員推選出新任黨主席並確認就任時間後，將率兩位副秘書長一起請辭，並同時辭去決委職銜，以示負責。

時代力量風波不斷，先是前黨主席徐永明因捲入收賄案退黨，也導致時代力量的決策委員於8月5日總辭，後於8月28日完成改選，並於8月29日選出新任黨主席高鈺婷，如今高鈺婷請辭，是否再掀起時代力量黨內的風暴，則值得關注。