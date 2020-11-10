2台男涉經營「楓林網」侵權　遭檢方起訴及查扣6700萬財產

台灣2名分別陳姓與莊姓的男子經營影視分享網站「楓林網」期間，涉嫌結合大陸的同夥下載未經授權的電影、戲劇及影集放置雲端供網民免費觀看，周一（9日）被桃園地檢署依違反著作權法提起公訴，並查扣約6700多萬元（新台幣．下同，約合1818萬港元）財產。

桃園地方檢察署表示，33歲的陳男與32歲的莊男一起經營楓林網，他們自2015年起結合大陸人士在海外租用雲端主機，擅自下載未經授權的電影、戲劇、影集等至網站，或將其他網站檔案連結直接嵌入「楓林網」供他人免費觀看，同時在網頁及影片播放期間安插廣告牟利。

據指，楓林網侵害的視聽著作，包括了107套台劇、64套美劇、60套日劇及144套電影，遭到三立電視公司、富士電視台公司、華納兄弟娛樂公司等多間擁有著作權的企業蒐證提告。

檢方指，經過幾個月的調查分析，發現陳、莊二人歷年來賺取的暴利金額共計約7600萬2576元（約合2062萬港元）；由於告訴人主張的侵權市值達近10億元（約合2.7億港元），為日後追徵及追繳犯罪所得，避免求償無門的情況出現，檢方向桃園地方法院聲請查扣陳、莊二人及名下廣告公司等帳戶，以及桃園市八德區的兩棟不動產，並扣押二人名下美金保單等，總計保全追徵價值約6737萬674元。

據早前報道，楓林網流量曾高居台灣所有盜版網站第1名，陳男與莊男是大學同學，兩人關係非常好，且都喜歡看電影，曾經做過未公開影視網站，之後進一步透過破解合法線上電影，將內容重製到網站，並創立虛設的廣告公司，透過境外雲端公司放置盜版影片，讓民眾觀賞影片前點擊廣告賺取非法獲利。

《三立新聞》報道，陳男及莊男今年初在八德區買下兩棟透天別墅當鄰居，兩人各捧著1600萬元現金買樓，讓房屋中介大吃一驚。

兩人過去都就讀台灣北部某大學理工科系，拿到獎學金再保送台大碩士，利用資訊科技專業躲避追緝。

（中央社）