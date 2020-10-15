美日台聯手防制數位侵權　AIT：相信台灣能為世界貢獻

台灣外交部、美國在台協會（AIT）、日台交流協會周四（15日）合辦「2020年全球合作暨訓練架構：營業秘密保護及數位侵權防制視訊研討會」。 AIT處長酈英傑（Brent Christensen）在致詞時意有所指地說，「部分經濟體仍合力設法將他人排除在全球體系之外」，美國相信台灣能為世界貢獻良多，鼓勵所有人繼續延續目前的往來互動，一方面向台灣學習，同時分享自己的經驗。 日台協副代表橫地晃則稱，如何對應趁疫情危機試圖竊取情報的勢力非常重要，討論營業秘密保護及數位侵權防制，正是時候。

台灣外交部政務次長田中光（右二）、法務部政務次長蔡碧仲（右一）、AIT處長酈英傑（左二）、日本台灣交流協會代理代表橫地晃（左一）合影。（台灣外交部）

酈英傑致詞表示，在當今競爭激烈的全球體系中，要促進經濟發展的良性循環，有「四個I」，分別是互動（Interaction）、智財保護（IPR protection）、投資（Investment）、創新（Innovation），而與其他經濟體「互動」，是奠定經濟發展基礎的第一步。他強調，今天的研討會體現彼此對「互動」的重視程度，但儘管參與研討會的大部分經濟體都已明白互動的重要性，但目前仍有一些彼此必須正視的互動障礙，「包括部分經濟體仍合力設法將他人排除在全球體系之外」，在這方面，美國尤其相信台灣能夠為世界貢獻良多，美國鼓勵大家都繼續延續像今天一樣的互動往來，一方面向台灣學習，同時也分享自己的經驗。

酈英傑期盼所有人能更加大力推動這「四個I」，這將使彼此的經濟體更加強健，並稱台美關係是奠基在共享的各種價值觀之上，不只涵蓋美台共享的民主價值，也包括共享的經濟價值，如支持自由市場、創新、創業精神及尊重智慧財產權，也呼籲未來各為有機會造訪台灣，「親自看看台灣是多麼地精彩及特別」。

橫地晃致詞時指出，在當今急速數位化的世界中，如何保護和管理情報是所有國家的重要課題，特別是在國際間新冠病毒的傳播尚未停息，政府與企業也正遭受嚴重地破壞，如何對應趁這危機試圖竊取情報的勢力非常重要。他說，在數位的世界中，保護營業秘密與防止著作權受到侵犯是確保自由與公平社會活動的重要因素，以其為基礎在自由民主下確立了透明的制度。

橫地晃強調，日本、台灣與美國擁有先進的數位技術，營業秘密保護的法律制度也很完善且是自由、民主和人權等共通價值的重要合作伙伴，日本非常高興有機會透過這次視訊研討會廣泛分享日本、台灣與美國的知識與見解。

這次研討會因新冠肺炎疫情而以實體及視訊混合方式進行，台灣各地方檢察署及法務部調查局均派員出席實體會議，另有美國、日本、澳洲等19個印太地區國家180餘位執法人員及專家學者線上參與。