台灣清秀「短褲妹」行乞逾年拒「父幹」　望儲夠500萬後獨立生活

台灣桃園中壢火車站有一名短褲妙齡女子，她提著粉紅色行李箱坐在地上，前方還擺有杯麵紙碗，看起來像是在行乞。 「短褲妹」引來不少關注，據台媒報道，「短褲妹」坦承就是想當乞丐，不想當「伸手牌」，並且希望儲夠500萬元（新台幣．下同）後可以過自己想要的生活。

中壢清秀短褲妹蹲坐在路邊，身旁還有一個行李箱，她大方承認自己工作就是乞丐。（爆廢1公社）

先前有網民在Facebook《爆廢1公社》分享，一名年輕長髮女子提著粉紅色行李箱，僅穿著短褲和外套，獨自一人枯坐在站外角落，面前還擺放了一個紙碗。因之前台南才發生女大生擄殺案，網民擔心發生意外，隨即拍下照片報警。不少當地人則透露，白淨清秀的「短褲妹」曾在車站前速食店、超商前乞討，在附近乞討有一段時間。

報道指，中壢警方接報後前往現場，將「短褲妹」帶回警局，事後得知她是因為精神狀況不佳而離家出走，隨即通知家長帶回。父親到警局帶回女兒，但無奈地說「已經不是第一次，每次說了還是這樣」。

連日來，巡邏員警經過中壢火車站前都會上前勸「短褲妹」回家，還有找一份正當工作，但是「短褲妹」屢勸不聽。及至本周二（10日），當地警方會同市府社會局社工到場協助，並告知「短褲妹」如再有乞討行為，將依社會秩序維護法第82條，於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

短褲妹的目標是儲夠500萬過自己生活。（聯合新聞網）

台媒《ETtoday新聞雲》隨後也找到「短褲妹」，其在受訪時提到，自己來自低收入家庭，原本就讀某私立高中美容美髮科，但後來父親生病無法工作，母親當會計僅月入2萬元，家中經濟陷入困頓，因此決定休學。「短褲妹」休學之後開始找工作，但陸續做了幾份工作後都遭資遣，失業期間待在家覺得「悶悶的」，於是突發奇想「那就當乞丐就好了」，因此展開長達1年多的行乞生活。

「短褲妹」透露，其在外面租住一間6000元套房，惟行乞收入不穩定，每天從中午11點到晚上將近11點，長達12小時，最好的情況曾經一天會有2000元收入，但最差可能就200元而已，連吃飯可能都不太夠，更不可能會存到錢，所以最近也開始在找別的工作。

「短褲妹」表示，父親還是會給她錢，但她不想再當「伸手牌」拿爸爸的錢，自己的目標是存到500萬，存到500萬後就可以過自己想過的生活。

（綜合報道）