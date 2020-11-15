台大5天內3人輕生2死1重傷　校長管中閔：學生一個都不能少

作為台灣最高學府的國立台灣大學（台大），本月9日至13日的5天內有3名學生輕生，其中2人死亡，1人重傷。事件引發台灣社會廣泛關注。 今日（15日）是台大92周年校慶，校長管中閔在校慶大會致詞表示，已成立「學生保護專案小組」，也期待師生主動關心身邊同學、彼此扶持，「台大所有學生，一個都不能少，也一個都不會少」。

台大近日學生意外事件頻傳，9日先有20歲女學生在校內墮樓送醫不治；11日晚間又有一名大陸籍學生被發現反鎖宿舍內上吊身亡；13日，再有一名大二男學生從社科院7樓頂樓墮下，全身骨折一度命危，至14日上午才終於清醒。

數日以來，台大團隊僅以書面回應，均未安排校內高層出面受訪。及至14日，校長管中閔在校慶園遊會上現身，他表示，學校發生不幸的事當然很難過，已成立專案小組，全面體檢高樓層設施並再加強學生心理輔導。

14日當晚，台大學生在校內自主發起燭光晚會，用燭光在地上排列「TOGETHER」字樣，呼籲多關懷身邊人、多照顧自己，相互支持走出低潮，校長管中閔也現身響應。學生並在總圖書館迴廊設置留言牆，陸續有師生和民眾到場，留下暖心話語。

管中閔今天在台大創校92周年校慶大會上表示，過去幾年學校加強設施預防措施，也擴增心理輔導人力與資源，還是沒能避免憾事發生，顯示仍有更多需努力的地方；目前學校已成立「學生保護專案小組」，採取緊急措施，如規劃設置專線諮詢電話，在高風險熱點成立「安心小棧」等，專案小組也會深入檢討事件的結構性因素，儘速擬定新的預防與保護措施。

（綜合報道）