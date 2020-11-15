RCEP簽署｜台灣被排除在外　國民黨斥民進黨讓台變「經濟邊緣人」

中國大陸、日本、東盟（ASEAN）10國、澳洲等15國，於11月15日完成「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的簽署，整體關税廢除率高達91%。 不過，台灣此次被RCEP排除在外。有報導指，其可能衝擊台灣高關稅產業，比如機械、石化、農產等。 對此，國民黨方面表示，民進黨讓台灣真正變成亞太或印太地區的「經濟邊緣人」，其當務之急應是立即由蔡英文召集跨部會的緊急高層會議，並就RCEP正式成形後對台灣的衝擊，進行全方面評估，並提出具體的因應之道。

第四次RCEP峰會則以視頻舉行。（中央社）

歷經長達8年協商，RCEP於15日完成簽署，可望成為全球最大的貿易協定，貿易額也將佔全球的三分之一。國民黨認為，台灣與RCEP成員的貿易佔貿易總量的59%，投資額則佔台灣對外投資的65%，假使台灣始終不得其門而入，勢必將被排擠。

對於RCEP，國民黨稱，過去4年來，從未看到民進黨政府對於加入該協定有任何積極努力，連嘗試都沒有，更覺得民進黨只想抓住美國，忽略雙軌區域經濟合作建置的競合，蔡政府第一任期，尚且將TPP與CPTPP列於施政優先項目，後期卻不提，並無視於RCEP與CPTPP的快速進展，反而擴大進口萊克多巴胺美豬進口等措施，但「始終缺乏實際建樹」。

國民黨認為，由於美國沒有加入，故要加入RCEP，兩岸關係的好壞更為關鍵，雖然該協定成員不乏日本、澳洲等美國重要盟邦，但還是根據各自國家利益，並未脱離RCEP談判，而民進黨政府明知RCEP對台灣的重要性與中共在RCEP的影響力，卻無心維繫「兩岸的政治對話基礎」，以致參與之路加上加難。

國民黨更說，民進黨「不當政策」讓台灣真正變成亞太或印太地區的「經濟邊緣人」，亞太地區就只有台灣與北韓、東帝汶被排除於各種具法律約束力的多邊經濟合作區塊，蔡英文假使未能提出適當的因應作為，眼見各方逐漸融入經濟集成，台灣也只能「坐困愁城」，這將葬送台灣經濟競爭力，與台灣下一代的未來。