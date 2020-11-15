RCEP簽署｜協定下香港扮演怎樣角色？　學者﹕助重建區內供應鏈

中國與日本﹑韓國﹑澳洲及新西蘭以及東盟十國等15個國家，今日在越南正式簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。按2018年數據，這15個國家總經濟規模達到25萬億美元，並分別佔全球經濟總量及貿易總量約30%，為全球最大自由貿易協議。

協議簽署生效後，各國之間的關稅及非關稅貿易壁壘將逐步消除。學者及業界皆認為，日後區內貿易活動更趨活動，香港作為區內金融中心及交通樞紐，肯定可以受惠，在協助重建區內供應鏈的過程中，發揮一直以來在協調及管理上的角色。

將涵蓋全球約23億人口

中國、日本、南韓、東盟10國、澳洲及新西蘭領導人，透過視像方式簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，成為全球最大規模的自由貿易區。

截至2018年的統計數據，協定15個成員國將涵蓋全球約23億人口，佔全球人口的30%；GDP總和超過25萬億美元，所包括的區域將成為世界最大的自由貿易區。

RCEP主要目的是降低關稅和市場准入門檻，同時以共同的原產地規則，令貨物更易在區內流動，協助企業在區內建立供應鏈和物流中心，打造區域超級經濟圈。

與全球正在運行的其他自由貿易協定相比，RCEP是一個新型的自貿協定，擁有更大的包容性。該協定不僅涵蓋貨物貿易、爭端解決、服務貿易、投資等議題，也涉及到知識產權、數字貿易、金融、電信等新議題。

中國財政部﹕貨物貿易自由化成果豐碩

協議簽署後，中國財政部指出，RCEP協定貨物貿易自由化成果豐碩。各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、10年內降至零關稅的承諾為主，自貿區有望在較短時間內取得重大階段性建設成果。中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排，實現了歷史性突破。協定有利於推動實現區域內高水平的貿易自由化。

財政部進一步指，RCEP順利簽署，對增強各國疫後經濟恢復、促進長期繁榮發展具有極為重要的推動作用。貿易自由化進程的進一步加快，將為區域經貿繁榮帶來更大促進。協定的優惠成果直接惠及消費者和行業企業，將為豐富消費市場選擇、降低企業貿易成本發揮重要作用。

2018年的統計數據，RCEP協定15個成員國將涵蓋全球約23億人口，佔全球人口的30%。（資料圖片）

中大莊太量﹕政治象徵意義更明顯

學者認為RCEP簽定後，香港可從中受惠。香港中文大學經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，協議簽定後亞太區內貿易量相信會增加，香港作為一個轉口港，可以從中受惠。

由於貿易與物流行業佔香港本地生產總值約20%，近年環球貿易量下跌，成拖累香港經濟發展的原因之一。RCEP簽署後，若新增的貿易量中，有20%經由香港處理，自然為香港經濟產生正面刺激作用。

他亦指出簽定RCEP在政治的意義較經濟意義為大，反映如新加坡等東盟國家已接受中國。

莊太量指出，簽定RCEP的政治象意義較經濟意義更大。（資料圖片）

樹仁袁偉基﹕香港可發揮協助重建供應鏈角色

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基亦認為，簽署協議對香港發展帶來正面影響。他指出隨著中美貿易摩擦已持續多時，就算日後民主黨的拜登接任美國總統，相信未必會有太大改變。所以未來業界會將焦點集中於亞太區。

由於不少香港廠家近年已將生產線，由內地遷移至越南等國家，相信未來供應鏈會朝區域化發展。其中高科技零部件會來自日﹑韓，並由越南及印尼等國家，提供勞動力及資源。加上香港的強項一直在協調及管理，預料未來可以推動供應鏈重建上發揮角力。

袁偉基進一步指出，協議生效後將可以取消不少國與國之間在貿易上的繁文縟節，有助促進成員國之間貿易。香港一直為區內交通樞紐，相信未來不少貿易會取道香港進行。他又指出香港為區內其中一個主要金融中心，預料日後亦可以進一步發揮相關角色。

吳宏斌﹕降低關稅助出口

業界亦預料協議可為香港產生正面作用。中華商廠會聯合會會長吳宏斌指出，中國與東盟十國等簽定貿易協議，對香港而言肯定是好事，當關稅降低後有助產品出口。