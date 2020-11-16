錯指冠軍牛肉麵店用瘦肉精美牛　台行政院發言人辭職

台灣蔡英文政府拍板明年起開放含萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）的美國豬肉進口台灣，相關爭議不止。 台灣行政院發言人丁怡銘11月12日指稱2020年的台北牛肉麵節冠軍店家「皇家傳承牛肉麵店」，所使用的就是含萊克多巴胺的美國牛肉。豈料該牛肉麵店家隨後出示萊克多巴胺的「未檢出」證明，牛肉麵協會更召開記者會，指店家不該被當成操作工具，謝絕政治口水。丁怡銘其後宣布為此辭職。

台灣行政院發言人丁怡銘（中）指稱2020年的台北牛肉麵節冠軍店家，所使用的就是含萊克多巴胺的美國牛肉。（中央社）

在涉事店家澄清後，丁怡銘被台灣輿論指責帶頭造謠，而為了平息眾怒，丁怡銘曾下訂100碗牛肉麵向涉事店家致意，卻又被眼尖的台灣網友發現，丁附上台灣行政院的統一編號，疑似報公帳讓「全民買單」，再度引爆台灣輿論的怒火。儘管丁怡銘盡力補救重新下單，更與台灣行政院長蘇貞昌親赴店家吃麵希望能令爭議落幕，事件最後仍以丁怡銘辭職下台畫上休止符。

丁怡銘於2020年5月20日接手行政院發言人職務。（中央社）

丁怡銘11月15日夜間發布新聞稿指出，行政院發言人的責任是協助行政院對社會人民進行溝通宣傳，推動政府政策。角色應該是行政團隊的助力，而非團隊的負擔，近日所引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，他已向蘇貞昌請辭，蘇貞昌也勉予同意，他即日起辭去台灣行政院發言人一職。蘇貞昌同時指示，由台灣行政院秘書長李孟諺暫兼行政院發言人。

為使事件平息，蘇貞昌曾率丁怡銘親赴店家用餐。（中央社）

針對丁怡銘事件，高雄市長陳其邁在11月16日接受媒體訪問時表示，發言人講話還有政府部門在進行政策陳述的時候，應該要多加查證，希望台灣行政院未來新任的發言人也能夠記取這次的教訓，把政策說明清楚，同時在發言之前也要做查證。