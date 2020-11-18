蔡英文：未來數月台灣面臨「變局」　民進黨要沉著應對

近來台海局勢緊張，而現任美國總統特朗普亦未贏得大選，美台關係或有變動，台灣如何應對，引人關注。11月18日，台灣總統蔡英文出席民進黨中常會表示，「未來幾個月事情應該滿多的，也面臨到一些變局」，要求黨內「沉著應對」，對於整體執政推動要有信心。

民進黨發言人周江傑轉述，蔡英文在會中表示，台灣現在經濟局勢不錯，經濟成長率、投資狀況，甚至股市，整體經濟信心度是很好的，包括外商對台灣未來三年的經濟成長和發展，都有相當高的信心。

蔡英文指，「台灣的經濟，在很長一段時間，少有這種讓人感到有信心的情況」，政府還是持續去強化經濟體質，雖然有疫情和很多國際情勢變化，還會讓台灣競爭力持續強化。她也特別點出，預計未來三年，台灣經濟發展都會穩定成長，「有時會表現特別好、超出預期，但是有時也會有一些亂流，但整體情勢應該會穩定往前走」。

蔡英文並稱，台灣因為防疫成功，還有民主的機制，在防疫的過程中發揮很大的功能，台灣現在已經變成國際上的標竿。

蔡英文提及，雖然近來有很多不同政治事件產生衝擊，但是台灣人對防疫成功與經濟發展上是肯定政府，目前有兩個不錯的基礎，但後面接踵而來的，不論是內部、外部挑戰其實不少，在處理很多問題的時候要沈著面對，同時也要對支持者保持溝通狀態，讓他們有信心，也讓他們理解。