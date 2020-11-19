台軍F-16戰機夜航失聯　搜救人員已接獲「黑盒」訊號將出海打撈

台灣空軍一架F-16戰機在周二（17日）進行夜航訓練時，起飛2分鐘後光點從雷達上消失，機師蔣正志至今生死未卜。 經過連日來日以繼夜的搜索，國防部長嚴德發在周四（19日）證實，周三（18日）時已在距岸9浬處收到戰機飛行紀錄儀的訊號，現已委託有打撈失事幻象戰機經驗的銓日儀公司打撈。

戰機機師蔣正志至今生死未卜。（聯合新聞網）

嚴德發表示，打撈船已抵達花蓮港，將出海探測、水下攝影，如果有確認就立刻打撈，也持續全範圍、全面搜索，動員人手在東部沿岸搜尋，希望儘速尋獲失聯戰機。嚴德發並提到，目前共動用25架次飛機、34艘船艦日以繼夜搜索，感謝行政院國家搜救指揮中心、海洋委員會海巡署、內政部空中勤務總隊與地區漁會協助。

戰機起飛2分鐘後光點從雷達上消失。（中央社）

據此前報道，雷達資料顯示戰機在20秒內急墜7000呎，台灣空軍司令熊厚基上將在記者會上表示，發生機械故障的可能性低，不排除是空間迷向。熊厚基稱，初步調查確認事發時現場天氣狀況可以目視、符合訓練標準，並且涉事戰機的維修保養紀錄沒有異常。

所謂空間迷向，是指機師產生錯覺，所感受到的飛機狀態和實際狀態並不相符，從而失去判斷能力。

（綜合報道）