首屆台美經濟對話登場　確認半導體為優先戰略合作項目

首屆台美經濟繁榮夥伴對話周五（20日）登場，雙方在開幕式時簽署合作瞭解備忘錄（MOU），就經濟、科學、5G以及供應鏈等議題討論，並確立在半導體領域的戰略合作將是雙方優先項目。 台媒《中央社》報道，這場經濟對話會由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處主辦。台灣外交部周六（21日）上午舉行記者說明會，宣布對話成果。台灣經濟部長王美花表示，美方強調經濟安全就是國家安全，希望找到信賴夥伴。美方還提到，台積電赴美設廠對於深化兩國半導體合作，是進入新的里程碑。

首屆台美經濟繁榮夥伴對話20日登場，美方是由美國國務次卿克拉奇領軍，台方則是由經濟部次長陳正祺率團至華府親自與談。（台駐美代表處提供）

據悉，會中台美討論了多個議題，其中雙方簽署的MOU盼可做為未來輪流在華府及台北召開之年度高階EPP對話的基礎；在經濟合作領域，雙方透過EPP對話建立工作小組，討論目前及未來之經濟合作，同時確認印太地區應是之後討論的焦點區域之一，相關討論包含與台灣新南向政策及美國印太戰略目標一致的合作倡議。

在供應鏈議題上，雙方均認為台灣於高科技硬體製造具競爭優勢，且美國在全球高科技產業扮演領導角色，基於半導體產業將為雙方經濟帶動重大且長期的利益，雙方確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目，也會致力於醫療、能源及其他關鍵技術供應鏈的合作。

台駐美代表蕭美琴（右）與美國在台協會執行理事藍鶯（左）在美國國務次卿克拉奇（左2）與經濟部次長陳正祺（右2）見證下，簽署備忘錄。（台駐美代表處提供）

在5G及電信安全方面，美國認可台灣為5G乾淨通道夥伴。台灣的產能可提供美國公司乾淨網路方面堅實的支援。雙方就如何鼓勵布建安全的5G網路及增加供應商來源進行討論。

在全球健康安全方面，雙方盼於數位科技研發加強合作，以提供健康照護及醫療產品相關之商業機會。台美尋求促進人才交流及協助第三國能力建構機會，並合作確保兩國醫療物資及服務自由流通。

會中還討論了科學與技術、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查等議題。

（中央社）