國民黨前副主席關中：國民黨不能放棄理念　「不統」就是接受台獨

台灣前考試院長、前國民黨副主席關中，11月23日出席其口述的新書《明天會更好：關中傳奇》發表會。 他在發表會談及統獨問題指出，國民黨代表的是一個「統」的政黨，不能放棄自己的理念；國民黨不能說「不統、不獨、不武」，「不統」就是代表接受台獨。

關中在新書發表會上，歷數從政以來的不少點滴。談到對馬英九的評價，關中表示他從不懷疑馬英九對中華民國和國民黨的忠誠，但熱情不夠，不能真正號召人心、振奮黨的團結；馬英九的魅力是建立在個人的人品、學識，而不是對國家、對黨的責任和使命。關中也指出，馬英九參與2005年國民黨主席選舉前，給他的感覺是「對國民黨似乎沒有太多的感情，甚至認為這個黨對他（馬英九）反而是包袱」。

關中出身瓜爾佳氏，是國民黨政要裏面少有的滿族人，1940年生於天津，曾任考試院院長，圖為。2014年2月14日，關中主持國家文官講堂揭牌啟用典禮。（中央社）

而會後受訪時，被問到對國民黨的建言，關中以資深老黨員身分表示了三點，首先，國民黨不能放棄自己基本的理念，在台灣，國民黨是一個代表統的政黨，不能說「不統、不獨、不武」（馬英九政策），不統代表就接受台獨了。

關中強調，自己說的「統」是有條件的，是必須和平反對武力的統，讓兩岸能夠融合的統。他認為，時代、環境在變，今天國民黨說這個立場在台灣是少數（指統），但未來未必是少數。關中說，當大環境改變，台灣常說維持現狀，但現狀不是台灣決定的，是美國決定的，現在中共也要參加決定，所謂的不統、不獨保持現狀的背景就沒有了，所以國民黨絕對不能放棄自己的理念，支持者再少也不能放棄，「你放棄了你就不是一個政黨，就沒辦法跟民進黨去比較、去競爭」。

第二，關中認為，國民黨要加強團結。他坦言，國民黨過去發生兩件令他很傷心的事，一件是「換柱」，二是當「韓流」北上時，（黨內）就推出郭台銘加入初選，把整個局面給打亂掉，把韓流士氣給壓下去。關中質疑，韓國瑜是經由正當程序產生的人，怎麼可以把他換掉呢？怎麼可以另外想找人呢？這不是自亂陣腳嗎？絕對不可以做這件事情，選輸選贏都不可以做這種事情。

第三，關中強調，國民黨要重視訓練人才，他過去從事黨務工作最重視就是訓練，但他認為國民黨現在不重視訓練、也不愛護幹部，所以現在士氣很低落。他強調，國民黨要有點志氣，要堅持理念、立場，不能人云亦云隨時改變。