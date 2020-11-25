蔡英文：曾與拜登團隊成員「面對面互動」

民進黨11月25日舉行中常會，身兼黨主席的蔡英文於會前針對台灣內外情勢發表談話，並接受媒體訪問。她表示，美國總統當選人拜登（Joe Biden）剛宣布幾項政府新人事任命，如國務卿及國家安全顧問等人，「過去跟我們都有面對面互動的經驗」，相信台美之間一定會在過去所累積的堅實基礎上，持續緊密互動。

蔡英文表示，美國總統當選人拜登剛宣布幾項政府新人事任命，如國務卿及國家安全顧問等人，「過去跟我們都有面對面互動的經驗」，相信台美之間一定會在過去所累積的堅實基礎上，持續緊密互動。（陳卓邦／多維新聞）

2018年12月10日的世界人權日，蔡英文曾於台灣總統府內接見美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）訪問團，團長就是準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），台灣府方當時也拍下了蔡英文與蘇利文握手的畫面。

蔡英文表示，面對國際局勢的變化，執政團隊一定會「萬全準備、沉著應對」，過去四年美國對台灣的支持，包括國會跨黨派通過多項友台法案、十次軍售案強化台灣不對稱戰力，以及美國衛生部長阿札爾（Alex Aza）、國務次卿克拉奇（Keith Krach）等高階官員訪問，都在在證明了雙方夥伴關係，是「真朋友、真進展」。

「要爭取國際支持就必須採取積極態度」

她指出，幾個月前，台灣進一步開放美豬、美牛，展現出解決貿易困難的決心，重建台灣的國際信任，得到美國副總統、國務卿、許多經貿官員、跨黨派國會議員，甚至是企業界的肯定，讓台美雙邊貿易協定（BTA）的推動，有前所未有的助力。蔡英文說，她了解台灣內部對此有一些不同意見，「但這是任何政黨執政，都必須面臨的問題」，要爭取國際支持，台灣就必須採取積極的態度，來解決跟其他國家的貿易問題，「這是歷任政府都不能夠迴避的課題」。

2018年12月10日的世界人權日，蔡英文曾於台灣總統府內接見美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）訪問團，團長就是蘇利文（Jake Sullivan）。（台灣總統府）

蔡英文也說，上週台美雙方召開「經濟繁榮夥伴對話」，簽署為期五年、可再延長五年的備忘錄（MOU），就七項議題成立數個工作小組，表示台美在經濟議題的合作深化，不會因為美國選舉結果而有所改變。她也特別提及，拜登剛剛宣布的幾項政府新人事任命，例如國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問蘇利文，「過去跟我們都有面對面互動的經驗」，布林肯最近也公開表示，「與台灣建立更強健的經濟關係，也有助於美台共享的民主價值，及雙方對區域和平與穩定的共同承諾」。

她強調，台美雙方的聯繫管道暢通，共享民主自由的價值、維持區域的和平穩定、促進經濟繁榮與人民福祉，「這些堅持，也不會因為美國選舉結果而有所改變」。

針對美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）取消訪台，蔡英文說「尊重也感到可惜」，但台美關係各項議題合作交流跟推動，雙方都會持續努力，另至於美軍印太司令部少將情報處長史都德曼（Michael William Studeman）11月22日訪台的傳聞，蔡英文則說，這項行程沒有公開，基於台美互信，不便透露和評論任何內容。