新北單親媽媽旅館內勒斃年幼小姊弟　自殺不遂被法院重判死刑

台灣新北市的30歲吳姓女子於今年2月，在旅館內殺害8歲女兒及6歲兒子後再自殺。吳女事後獲救，新北地院在周三（25日）依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處吳女死刑，全案仍可上訴。

案情介紹，吳女與39歲陳姓前夫離婚後，在外租屋獨自扶養小姊弟，前夫會定期探訪。外貌娟好的吳女曾從事直播網拍、美容業等工作，至今年初失業。根據檢警調查，在2月13日晚間6時許，吳女載小姊弟到旅館投宿。吳女曾經嘗試用枕頭將小姊弟焗死，後者極力掙扎，吳女見狀停手。兩天後，吳女再次下手，這次先是用藥將小姊弟迷昏，繼而將二人用童軍繩活活勒死。

吳女在旅館內勒斃小姊弟。（聯合新聞網）

吳女事後告知前夫稱「不讓他們在黃泉路上孤單」、「兒女身體冰冷」等，繼而再自殺。前夫聞訊趕往旅館，當時小姊弟已明顯死亡，屍體冰冷僵硬，頸部有勒痕。吳女則意識模糊，經搶救後撿回一命。

檢方認為，縱使吳女曾有心理憂鬱傾向，但她已有尋求專業精神科診所諮商並定期服藥治療，且自承案發前意識清楚，可判斷自己在做甚麼，也知道這樣會導致子女死亡。此外，吳女預謀犯案購買兇器、犯後尚知告訴前夫子女已死亡、自己所在位置，認為無需精神鑑定，故依殺人罪嫌起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法要求加重刑期。

台媒報道亦提到，吳女及其子女都是列冊低收入戶，去年及今年都有領取補助的紀錄。吳女失業後投靠家住在五股的胞兄，事發前與胞兄因生活習慣不同發生爭執，隨後就帶同小姊弟投宿旅館。

（綜合報道）