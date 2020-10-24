【倫常慘案】台南男子自療養院回家　疑幻想受傷害涉持8凶器弒母

在台灣，台南市發生一宗人倫慘劇，佳里區一名患有思覺失調症的30歲李姓男子，上月底被52歲陳姓母親從療養院接回家照顧，然而周五（23日）凌晨李男疑幻想母親要傷害他，竟涉嫌持榔頭、水果刀、剪刀及燈管等物毆打親母致死。 據悉，台南地檢署檢察官訊後依涉殺害直系血親尊親屬罪，且有逃亡之虞向法院聲押，周六（24日）下午移送台南地檢署偵辦。

事發時，李男持凶器狠狠毆打母親，後者頭、頸、胸部及四肢等身體多個部位受傷，血流如注。附近民眾聽見微弱的救命聲音後報案，台南佳里警分局延平派出所遂立即啟動快速打擊機制趕往現場，將倒臥血泊中的陳婦送往佳里奇美醫院急救，可惜其在凌晨1時53分許宣告傷重不治。

經查，疑犯李男無業，有多次進出醫院紀錄，曾住進療養院，患病後都由其母照料，在9月底才剛被接回家，詎料凌晨二人發生口角與爭執，李遂攻擊其母。

警方在案發現場找到剪刀、水果刀、燈管、榔頭及電銲器等8種懷疑凶器。李男被逮捕時則全身沾滿血漬，他坦承殺害母親，又說母親常騙他，目前已被依殺害直系血親尊親屬罪嫌及殺人罪嫌，移送台南地檢署偵辦。至於鄰居則對該兒子殘殺親母的人倫悲劇紛紛難過不已。

（聯合報）