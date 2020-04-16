只欲「人知」不求「為善」　華航改名反映的台灣價值

中華航空（China Airlines）改名案，再度於台灣寶島上演，對比歷來民進黨在台灣政治動不動就炒作所謂的「正名」手段，華航改名事件彷佛已成為台灣的「政治月經」，差別只是周期長短的問題。姑且撇開華航改名案的政治問題不談，華航改名一案背後牽涉的航權問題極廣，明眼人都明白，本案充其量只是一件只能「說」，卻不能「做」的政治口水話題，一當台灣人眼皮底下又有新鮮事，華航改名案便會立刻被拋諸腦後，哪裏管他甚麼社會成本。

有趣的是，本次華航改名案發展過程中，國民黨的角色從以往哭天喊地直呼不可改名，否則航權成本太高，那般的「煞車皮」搖身一變，反而建立起「華航改名定時器」網站，還搶先註冊「台灣航空」的域名，等待華航改名後奉送，民進黨因華航改名這碗湯太過燙口難以下嚥，國民黨在旁不幫着喊燙就罷了，還訕笑民進黨沒膽量，以一句「笑你不敢」坐看民進黨出糗。不可否認，國民黨的操作手法確實有話題性，搶在華航改名案不了了之之前，怒刷一波存在感。

中華航空公司改名案，再度於台灣上演，要求改名一派認為，華航之名會讓國際誤認援外物資來自中國大陸。倘若如此，台灣援外究竟是求為善，還是人知？（中央社）

講坦白的，國民黨在台灣立法院內身為少數，對民進黨任何作為，均毫無反制能力，國民黨自己也坦承，在台灣當前政治格局下，他們的所作所為都是狗吠火車，哪怕是架設定時器網站，或是幫忙註冊台灣航空網域，本質上都和狗吠火車無異，到底最後該如何把華航改名案的湯圓給搓掉，是民進黨自己的問題，何況這件事情要如何落幕，以民進黨當前全面執政之尊，根本不是問題。沒想到，在台灣卻有大量輿論指責國民黨所為。

會這麼說，當然不是要護航這個風雨飄搖的老黨，而是這些抨擊國民黨的台灣輿論，似乎根本看不清華航改名案所突顯出的，台灣在本起事件上的盲點。

力挺華航改名的一派認為（對他們而言，或許應該稱為華航「正名」案），此時談華航改名，比過去種種公營機構改名案更有社會基礎，只因透過華航飛機運送出去的台灣口罩，可能會被誤認來自中國大陸，因此才有華航改名的正當性。

弔詭的是，台灣人援外的目的，究竟是出於大愛，希望國際早日擺脱肺炎疫情的「為善」，還是只求國際社會知道東西是台灣給的？悲哀的是，恐怕把一句「為善不欲人知」的俗諺，改成「為善只求人知」，便不難得到答案。

退一萬步而言，台灣向來號稱自己最美麗的風景是人，我們寧願相信，所謂的台灣價值，絕對不是只求在國際社會刷刷存在感，如同國民黨在華航改名風波中刷存在感，這麼低廉。畢竟對台灣當政的民進黨而言，從對外大捐口罩，乃至於華航改名的操作，他們要的不是「為善」，也不是「人知」，他們要的，不過只是政治利益罷了。若說台灣最美麗的風景是人，最醜陋的，恐怕是利慾薰心的政客。