江啟臣：台灣孤立於國際社會　不利疫情後振興佈局

國民黨12月2日舉行例行中常會，國民黨主席江啟臣循例發表會前談話。江啟臣表示，危害人民健康的瘦肉精豬肉即將叩關，民進黨政府的急就章管理，卻仍漏洞百出，是否能夠達到實質管制，令人質疑。

江啟臣說，11月27日國民黨立法院黨團為了凸顯蔡英文貿然開放進口含萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉（簡稱萊豬），發動強力杯葛，用具體的作為展現人民反對萊豬進口的決心。他重申，如果專業問政就可以有效阻卻萊豬進口，國民黨不必選擇強力杯葛，他除了要感謝黨團夥伴的辛勞，更要懇請黨內同志，支持黨團夥伴不得不為之的杯葛作為，為國民黨站在第一線打拼的立法委員打氣，更要讓大家看清楚誰在違背民意護航萊豬。

蔡英文於當地時間12月2日重申，美牛、美豬不是單一議題，是解決貿易困難的問題，也是讓台灣能夠重返國際經貿舞台的關鍵一步。（陳卓邦／多維新聞）

江啟臣稱，再過不到一個月，危害人民健康的瘦肉精豬肉即將叩關，民進黨政府的急就章管理，仍舊漏洞百出。他轟，台灣中央畜產會為了配合萊豬進口，倉促推動「台灣豬」標章，直到12月1日的標章頒予儀式，台農委會都說不清楚標章規範。

江啟臣表明，無力管理就不該開放進口。他申明，在缺乏配套管理措施前，以各種方式持續阻擋萊豬進口，就是在野黨的義務。

江啟臣又提到，台灣中央疫情指揮中心12月1日開始執行秋冬防疫專案，提高各項管制措施；身為在野黨，國民黨雖然願意全力支持各項防疫工作，但仍要提醒指揮中心，疫苗取得及施打更是防疫重點，更是延續台人防疫成果的最重要工作。

對於新冠疫苗的取得，江啟臣表示，台指揮中心對於疫苗取得的說法至今仍然含糊曖昧，相較其他誇大宣傳的防疫工作有相當的落差，更令人擔憂台灣的疫苗取得時程與數量恐怕不如預期。他說，國際防疫工作已經逐漸從防堵，轉移到疫苗研發與施打進度的競速，台灣如果無法進入施打疫苗的領先國家，更將孤立於國際社會，更加不利於台灣在疫情後的振興佈局。

江啟臣總結，不論是高風險肉品進口，或是防疫工作，國民黨都是以人民的健康為最優先的考量，面對各種挑戰。