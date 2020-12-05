接種賽諾菲流感疫苗後發高燒　台婦急性心肌炎致多重器官衰竭死亡

台媒報道，當地一名28歲婦人接種美國藥廠賽諾菲的流感疫苗，其後出現發高燒等症狀，後續病情惡化，最終在周四（3日）身亡，死因是急性心肌炎導致多重器官衰竭。

婦人的丈夫表示，接種疫苗前有獲醫生確認沒有問題，而且婦人本身沒有慢性病。（Facebook圖片）

報道指，婦人在9月6日分娩，其後在10月5日接種流感疫苗，未料翌日即出現攝氏38.5度高燒，心跳率更超過140，當下已倒地休克。婦人被送院搶救，要洗腎及接上人工心肺協助呼吸，醫生亦已下發病危通知。婦人在10月12日轉院繼續搶救，醫生判定是急性心肌炎，必須換心才能續命，否則腎、肺、肝等器官都會壞死。及至12月3日下午，婦人終告不治。

婦人接種流感疫苗後出現急性心肌肉，於周四不治死亡。（Facebook圖片）

婦人的丈夫指，接種疫苗前有獲醫生確認沒有問題，而且婦人本身沒有慢性病，難以理解何會在接種疫苗後會出現急性心肌炎。

疾管署副署長莊人祥在周六（5日）表示，目前已協助家屬進行救援申請，同時會蒐集病例資料，現時正等待婦人的病毒培養結果。另有專家指出，流感疫苗並非活性疫苗，不會引發心肌炎，相信婦人或是接種疫苗前後時間曾經受病毒感染。

（綜合報道）