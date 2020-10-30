流感疫苗| 韓接種後72死　詳解韓不良反應數據　不接種風險恐更高

新型肺炎疫情持續，入冬更可能同時出現流感高峰期。衞生防護中心本年度疫苗接種計劃亦已開始，供孕婦、院舍院友、學童等人士免費接種。 然而，韓國接連出現市民接種流感疫苗後死亡的事件，至今有72宗，令不少港人，尤其是家長憂慮。接種疫苗可能出現副作用，然而不接種疫苗，會較容易患上流感，甚至有較高機會出現嚴重併發症，2018/19年度本港冬季流感高峰期間，嚴重流感更奪300多人性命。 有指若同時患上流感與新型肺炎，或出現更嚴重病情。因此，在決定接種或不接種之前，宜有充份認知，以下整理一系列疫苗資訊，包括拆解韓國不良情況統計、主要死因；疫苗原理、嚴重副作用比率、接種前須知等，助大家了解更多。

新型肺炎疫情持續，入冬更可能同時出現流感高峰期，不少國家均推展流感疫苗接種計劃，以防流感與新型肺炎疫情同時爆發，癱瘓醫療系統。然而，韓國接連出現市民接種流疫苗後死亡的事件，令不少港人憂慮。

韓今年免費流感接種額增三成 整體或將有4,000萬人接種

根據韓國疾病控制中心（KCDC，下稱「疾控中心」）截至10月26日的數據，當地有約968萬人透過本年度的全國免疫計劃（NIP）接種流感疫苗，另有約5百萬人向疾控中心表示已循其他途徑接種，即當地今年至少有1,460多萬人已接種流感疫苗。此外，韓國衞生部門今年亦擴大免費接種範圍，由去年的1,380萬人，增加至今年的1,900萬人，增幅約30.8%。

然而，當地整體接種疫苗人次或較上述統計為多，因為當地市民亦可選擇自行到私家醫療機構接種疫苗。據《韓國先驅報》報導，有疫苗公司估計，今年韓國疫種數字或較去年翻倍，由去年約2,000萬次，或增至今年3,500萬至4,000萬次，這個規模相當於當地5,000萬人口的八成。

接種後不良情況增 惟大多為輕微情況個案

在接種量增加的同時，韓國今年接種疫苗後出現不良情況的個案亦見上升。截至10月26日，當地共錄得1,231宗接種疫苗後出現不良反應的個案。當局表示暫無證據顯示，不良反應是由疫苗導致。

而據《韓國先驅報》報導，當地2019年僅有177宗接種疫苗後出現不良情況的個案，2018為132宗。粗略比較，不良情況的增幅遠較接種數量增幅高。但本年不良情況個案增加，亦可能與當地對今年對社會對不良事件高度關注、統計更廣泛有關。

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上述統計中，實際上包括不少較常見的不良事件，如局部反應、過敏、發燒等。疾控中心10月24日公布數據，1,154宗接種疫苗後的不良事件中，177宗屬局部反應，245宗屬過敏反應，204宗發燒，480宗其他不良事件。

72宗接種後死亡 死因多為慢性病

當地至今已有72宗接種疫苗後死亡個案。韓國疾病控制中心數據顯示，截至10月26日的59名死者中，有兩人為60歲以下，兩人為60-69歲，26人為70-79歲，26人為80歲或以上。死者中70歲或以上的長者佔多數。

截至10月26日韓國流感疫苗後死亡個案統計。（韓國疾控中心）

韓國當局表示，已對其中46名死者進行流行病學研究及驗屍，結果顯示所有死者生前均無出現嚴重過敏反應（過敏性休克），且無發現有死者生前曾出現疫苗不良反應；另外，死者死因大機會是由於其他已有疾病，如心血管疾病、腦部疾病、糖尿病等；或有其他明顯死因。當局引述專家意見指，死亡個案與接種疫苗關係不大。

韓：去年逾千長者接種後亡 流感每年致3千死

韓國當局又指，去年約有1,500名長者在接種流感疫苗後離世，但死因與疫苗無關；然而韓國每年至少有3,000人因流感而死亡。

無證據顯示死亡與接種有因果關係 疫苗亦非由單一公司生產

現時，韓國當局會對所有接種流感疫苗後的死亡個案作出通報，但值得注意的是，這並不代表死亡事件是由接種引起；除非有更多證據，否則兩者並無因果關係。

此外，死亡個案曾使用的疫苗亦非由單一公司生產，而是包括有7間公司生產的、37個批次疫苗。

然而，出現多宗死亡個案亦令市民憂慮，而當地最大的醫生組織韓國醫學會，亦認為接種計劃應該暫停，審視疫苗安全性後再繼續。不過當地衛生部門引述專家意見，指死亡個案和接種沒有直接關係，決定繼續接種計劃。

疫苗適用人群：普遍人 孕婦不建議使用噴鼻式

誠然，死亡個案一宗都嫌多，因此建議先對疫苗的功效以及副作用有充份了解後，再作決定。現時，本港使用的疫苗主要有兩種，包括透過注射接種的已滅活（被殺死）病毒，以及透過噴鼻接種、含有已弱化病毒的減活流感疫苗。由於兩類疫苗的成份不同，故需留意兩類疫苗的不適合人群（見下圖）。

副作用：一般輕微 嚴重過敏反應為個別情況

衛生防護中心指引亦指出，流感疫苗十分安全，副作用一般較為輕微（見下圖）。

研究顯示，曾有人接種滅活流感後出現嚴重不良情況（如吉-巴氏綜合症）或嚴重過敏反應，但比率十分低。

吉-巴氏綜合症：每100萬次疫苗接種中有一至兩宗個案 嚴重過敏反應：每分發1,000萬劑疫苗中有9宗個案

吉-巴氏綜合症：不接種比接種風險高

吉-巴氏綜合症是一種神經系統疾病，會引致癱瘓或呼吸困難，大部分患者均能完全康復。衛生防護中心亦強調，接種疫苗與這些不良情況未必一定有因果關係，甚至有研究顯示在感染流感後出現吉-巴氏綜合症的風險，遠比接種流感疫苗後為高。

出現吉-巴氏綜合症風險比較： - 感染流感後：每100萬個感染者有17.20宗個案 - 接種流感疫苗後：每100萬個接種疫苗的人士中有1.03宗個案

重症流感可致命 2018/19冬奪357性命

接種疫苗可觸發身體對流感病毒產生抗體，降低感染機會，並可減少嚴重併發症的機會。接種流感疫苗有可能出現不良情況，然而若不接種疫苗，不但較容易患上流感，且更易出現嚴重症狀。

2018底至2019年初，本港曾出現較為嚴重的流感疫情，該年度冬季流感季節（2018年12月30日至2019年4月6日），共錄得601宗嚴重成人流感個案，當中356人死亡，另外有24宗兒童嚴重流感個案，當中1人死亡（見另稿）。

本港衞生防護中心亦指出，若同時患上流感與新型肺炎，或出現更嚴重病情，呼籲市民儘早接種流感疫苗。