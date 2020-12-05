台男砍殺前妻塞入行李篋棄屍山區　騙女兒「媽媽離家出走」

台中陳姓男子因兩名女兒的監護權而砍殺前妻宮某，事後將屍體塞入行李篋，並於近三天後棄屍山區道路旁草叢。 警方查獲陳男後，依殺人重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。 據介紹，陳男與宮某的出身背景懸殊，前者原本在餐廳做洗碗工，失業後改做臨時工，後者則是政大日文系畢業的高材生，專長於翻譯工作，甚至曾經出版日文翻譯作品。

陳男目前已被警方羈押。（中央社）

據台媒報道，35歲陳男與37歲宮某是姊弟戀，二人婚後育有兩名女兒。陳男與宮某在上月中旬離婚，但仍然同住。案發在上月29日晚間，陳男與宮某再因兩名女兒的監護權發生爭執，陳男隨後憤而持菜刀及棍棒砍殺宮某。陳男事後將宮某屍體塞入行李篋，放在住處的角落。每逢兩名女兒問起宮某的下落，陳男都會謊稱「媽媽離家出走了」。

宮某母親早在11月29日就因無法聯繫到宮某而報警，不過當時宮某父親誤以為是詐騙電話，向警方表示宮某就在家中。與此同時，由於屍臭味愈發濃烈，陳男買來推車與束繩，在周四（3日）中午騎車將行李篋帶到7公里遠的一處山區道路旁草叢丟棄。

陳某騎車將行李篋帶到7公里遠的一處山區道路旁草叢丟棄。（聯合新聞網）

棄屍處。（警方供圖）

宮某母親確認宮某失蹤後再次報警，警方進行調查並質問陳男，陳男仍然堅稱宮某是離家出走，不知不明。警方最終在周四晚上尋獲宮某遺體，陳男在翌日清晨見到警方提供的照片後，始承認殺人棄屍。

（綜合報道）