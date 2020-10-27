四川漢殺妻分屍　父母幫其埋屍滅證　3人均獲刑

四川達州男子唐某2017年將妻子曹某勒死並分屍數塊。此後，唐某母親幫其將屍塊分批背回家，並交由唐某父親在7個不同地點掩埋。 日前，該案二審裁定書在「中國裁判文書網」公開，唐某被以故意殺人罪判處死緩，而唐某父母因幫助毀滅證據罪，而被判處有期徒刑3年，緩刑4年。

根據唐某供稱，案發於2017年4月30日，他帶著妻兒外出遊玩，一家人原本其樂融融，怎料夫妻倆一路上衝突不斷。一名證人則指出，唐某一家3人在外享用午餐後，唐某提出下午去茶樓打牌，但被曹某拒絕。

因為兒子不睡覺，唐某與妻子爭執不休，最終將妻子勒死。（示意圖／視覺中國）

當晚9點左右，唐某與妻兒返家後，因為兒子沒有聽話去睡覺，夫妻兩人再起矛盾。唐某稱，曹某當時想要打兒子，被他阻止，於是曹某就掌摑唐某，抓破了唐某的臉和下巴。兒子回房睡覺後，曹某仍然哭鬧不止，手上還拿起了菜刀。

兩人撕打到凌晨，唐某最終理智斷線，用雙手勒住曹某頸部，直到曹某嘴角冒血、鬆開手上的菜刀後，唐某便將曹某屍體拖至廁所，用菜刀分屍。

翌日，唐某向其母親余某表示，自己隨時遭受曹某毆打，於是「把曹某整死了」。看着兒子臉上被抓傷的痕跡，時年65歲的余某相信了兒子的話，決定幫助兒子毀屍滅跡。余某來到兒子唐某家，將被肢解的曹某屍體陸續背回自己家中，交由唐某時年69歲的父親唐某平負責掩埋。

唐某及其父母均獲刑。（示意圖／視覺中國）

埋屍現場位於達州市通川區觀音岩亂石崗，經唐某平指認共發現7處埋屍地點。經法醫學屍體檢驗，確認死者為曹某，死者頸部的損傷符合外力作用致機械性窒息的表現。

達州中院審理後，依照故意殺人罪判處唐某死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，對唐某的父親唐某平、母親余某依照幫助毀滅證據罪判處3年徒刑，緩刑4年。唐某賠償附帶民事訴訟原告人曹某家屬人民幣39358.5元。唐某上訴後，四川高院二審裁定駁回上訴，維持原判。

（瀟湘晨報）