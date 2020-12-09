蔡英文：台灣的民主自由鼓舞其他各國　自由在香港已成過去

台灣總統蔡英文12月9日在「美國國際民主協會」（NDI）錄影演說，她強調多年來不斷努力讓台灣成為亞洲閃亮的燈塔，台灣的民主自由鼓舞了其他各國。她又表示，曾被理所當然的權利和自由，在香港都已成過去，台灣也持續面對假訊息等干擾操作。

蔡英文12月9日在「美國國際民主協會」（NDI）錄影演說，她強調多年來不斷努力讓台灣成為亞洲閃亮的燈塔，台灣的民主自由鼓舞了其他各國。（台灣總統府）

蔡英文首先恭喜美國人民行使民主權利選出下任領導人，而這也時刻提醒眾人一定要全力保護民主、自由的生活方式，因為在人類漫長曆史中，人民選擇自己的領導人，是特例，而非常態。她指，正因共享價值觀，讓台美關係空前緊密。

蔡英文說多年來，她不斷努力讓台灣成為亞洲閃亮的燈塔，台灣的自由民主鼓舞了其他各國，雖台灣已獲致不少成果，但仍有許多挑戰橫在眼前。例如，在香港，曾經是理所當然的權利和自由，如今都已成過去；在台灣，面對假訊息等干擾操作，台灣不斷提醒自己，做好充分準備、保持警惕。台灣的民主歷程不是風平浪靜，力爭得來的權利，「有人卻視為威脅，認為是經常發生對峙與摩擦的根源」。

蔡英文最後稱，感激美國幾十年來的力挺，台灣與美國既是朋友又是夥伴，美國兩黨對強化台美關係和加深價值觀的鏈接，展現出前所未有的高度共識，這讓台灣人民感到安心和放心，她有信心，當台美尋覓新合作領域之際，雙方的友誼將更加堅定。