2台灣男高中生放學闖女廁性交　淫師到場未制止反偷拍兼猥褻

據台媒報道，台灣中部一名男高中生小陳（化名），早前趁放學與來自校外的男學生小林（化名）闖入女廁發生性行為，結果被舉報。然而前來處理的實習老師不但沒有當場制止或斥喝，反而是到隔壁廁所隔間用手機偷拍二人性愛過程，隨後被發現後更藉故趕走小林，並將小陳再帶回廁所非禮。法院近日判該實習老師緩刑4年，須接受強制治療。

判決書指，小陳與小林前年12月相約放學時在女廁發生關係，但由於二人在廁所雲朝雨暮期間發出的聲音太大，結果被其他學生識破並通報老師。不過「一山還有一山高」，一名到校實習不到半年的實習老師獲報後，竟沒有當場制止二人，反而作出偷拍。隨後被二人發現後，該老師將自己反鎖在廁所內，更先下手為強，力數兩人不是，辯稱錄影只是為了蒐證。

經過一番拉扯及衝突後，該老師藉故先將小林趕走，再把小陳帶回廁所隔間「盤問」，實情卻是對其上下其手，不但隔着衣服撫摸胸部，甚至伸狼爪進對方褲襠撫摸下體。幸此時小陳的母親打電話來，小陳才逃過一劫。事後，檢警在該老師手機中發現涉案影片，法院依妨害祕密及強制猥褻罪，分別判處該老師5個月及8個月有期徒刑，准予緩刑4年，期間須接受強制治療。

據了解，台灣《刑法》及《性侵害犯罪防治法》皆有針對性犯罪加害人得施以強制治療的規定。

（中國時報）