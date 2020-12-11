福灣巧克力性騷擾案餘波延續至今　網絡情緒高漲桂冠、全家皆割席

編按：福灣巧克力是台灣目前一大知名的朱古力生產商，且與很多飲食品牌及零售企業有合作。不過，近日台灣網民再度翻起福灣5年前的舊帳，指當年有一前企業董事涉性騷擾20歲女實習生而被被法院判刑，而他的兒子及後在網上發表的言論也涉嫌攻擊該女實習生而同被判罰。網絡再度燃起對福灣的不滿，怒火甚至波及市場，令不少品牌紛紛與福灣暫停合作。

桂冠與很多品牌及企業紛紛暫停與福灣巧克力的合作：（按圖了解）

福灣巧克力2015年性騷擾事件近日再度受到關注，在網友抵制下，許多聯名商品火速停產或下架，以做出切割。繼12月7日桂冠巧克力湯圓上市僅4天就火速決定全面停產、上架所得全捐公益之外，12月8日再陸續傳出嵜本生吐司、乖乖、Mister Donut等聯名商品也決定全數下架。

知名得獎品牌福灣巧克力2015年的性騷擾事件近期再度受到關注，所引發的消費者拒買效益擴大，連帶影響合作廠商桂冠實業12月4日才剛上市的朱古力湯圓遭牽連，因所使用的朱古力原料是委由福灣所進口，引發網友抵制，促使桂冠於12月7日晚間於官方粉絲團發表聲明，表示該款產品即日起停產，已經上架的所得也將全數捐作公益。而12月8日亦陸續傳出其他聯名品牌，如日本嵜本生吐司、乖乖、Mister Donut、全家便利商店、家樂福、金色三麥等都宣佈全數下架福灣聯名商品。

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桂冠迅速止血 網友盛讚危機處理快

冬至前搶推新品的桂冠，在12月4日才剛推出市面上第一款朱古力風味湯圓，內餡以鑑賞級70%的黑巧克力，加上法國頂級柑橘醬，原本預料將在熱銷的抹茶湯圓後再創銷售熱潮，沒想到卻被網友發現朱古力原料是委由福灣朱古力進口，而福灣董座因2015年涉嫌性騷擾女員工而惹議，即使近年國際獲獎連連、國內跨界聯名的合作產品也很多，但品牌形象卻因性騷擾事件而蒙塵、更連帶拖累了合作廠商。

不過，桂冠不顧銷售旺季、新品才剛上市，明快決定將爭議商品停產且上架所得全捐公益，也引發網友盛讚「感受到尊重消費者的心」、「實踐社會價值與責任」，即使損失了新品，卻也贏回消費者支持。

桂冠實業聲明全文如下：

誠摯感謝各位對「桂冠巧克力湯圓」產品的關注與建議，針對巧克力透過供應商福灣公司進口東南亞 Malagos Agri-Ventures Corporation 原料，處理不周全一事，特對此做出以下聲明： 為尋找頂級原料，本事件透過供應商進口鑑賞級巧克力磚，製成新品，桂冠實業秉持開心品味時光，在乎且凝聚著人跟人的關係，期盼與消費者站在同一線，故即日起： 1、停止「桂冠巧克力湯圓」之生產 2、上架之「桂冠巧克力湯圓」之所得，將全數捐做公益 桂冠實業對於合作夥伴的選擇，未來會更謹慎考慮，本事件造成社會大眾多方討論，我們深表遺憾，且願意和消費者同位思考，謝謝大家的意見，特別感謝本事件中給予指教的消費者，我們虛心承受，也期盼未來推出的產品在高品質、優質風味的原則之外，也兼具實踐社會價值與責任，讓各位擔心了，未來請與我們一起同行，有任何看法或意見，歡迎隨時聯繫我們或私訊回饋亦可，謝謝。

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切割潮如野火燎原，乖乖、嵜本、Mister Donut、全家等相繼下架切割

繼桂冠開出切割福灣巧克力的第一槍後，乖乖、嵜本、Mister Donut、全家、家樂福、金色三麥等企業也在12月8日接續宣佈下架所有與福灣巧克力相關之聯名產品。

乖乖於聲明稿中提及，即日起將立即於通路與店端下架與福灣聯名之巧克力乖乖產品，但秉持不浪費的原則，會將下架之產品轉贈給社福機構。來自日本的嵜本生吐司專賣店於新聞稿中也表示，該企業尋求不同的優質食材融入生吐司當中，想帶給消費者更好的產品體驗，但於此次的醜聞風波當中，將停賣每周二在101門市限定販售之福灣聯名產品，並表示在未來將會慎選企業合作夥伴。Mister Donut同樣於即日起，立即下架與福灣創辦人許華仁聯名所推出的多款朱古力甜甜圈。

至於全家便利商店現在正在進行朱古力季，也找來福灣巧克力進行一系列跨界合作。全家表示，目前架上相關的福灣產品，包括獨家開發的可可碎粒朱古力脆皮雪糕、福灣62%朱古力杏仁豆都將下架；原本也預計上架的桂冠朱古力湯圓，也暫停銷售。至於家樂福則表示，目前已直接停止向福灣進貨，架上商品也都會下架。而金色三麥SUNMAI與福灣合作「台灣一號巧克力啤酒」產品，SUNMAI也發出聲明表示，未來將加強合作對象的評估環節，除了品質、風味上的把關，也會對合作對象有更全面的了解，且在得知該事件後已立即停止生產、即日起主動下架「台灣一號巧克力啤酒」。

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對於合作品牌紛紛切割 福灣表示尊重

對於聯名商品紛紛遭到下架或停產，福灣巧克力12月8日晚間也再度於官方粉絲團貼出公告回應，表示在11月27日在粉絲團發表道歉聲明時，也已同時向聯名合作的廠商說明事件始末，表示尊重合作方在評估損益之後的所有決定，且願意承擔合作品牌的銷售損失，更聲明「願盡一切努力，讓消費者重拾對於福灣巧克力的喜愛。」

福灣雖發表聲明致歉 但仍無助於消費者抵制行動蔓延

至於引發爭議的福灣巧克力，日前甫於2020「世界朱古力大賽International Chocolate Awards（ICA）」的亞太區競賽拿下超過半數的獎牌，並以「台灣一號屏東黑巧力70%」拿下5項金牌，也是全亞洲囊括金牌最多的朱古力，但如今卻因多年前的醜聞被翻出而引發消費者抵制，也考驗福灣在產品力之外的危機處理能力。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：切割福灣效應持續擴大！繼桂冠停產後，乖乖、嵜本、Mister Donut、全家等全下架】