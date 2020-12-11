高雄港男居家檢疫偷走用膳　一行三人各罰款10萬新台幣須強制檢疫

台灣傳媒報道，一名香港人及兩名台灣人一同從香港入境高雄後，未有按規定居家隔離檢疫14天，竟覺得太無聊而與在台灣偷偷開車出門吃晚餐。 三人事後各被罰款10萬元（新台幣．下同），折合約2.75萬港元所剩下檢疫日期亦須強制送往屏東集中檢疫處。 值得一提是，三人有向法院控訴當局的做法是「被剝奪人民生命或限制人民身體自由者」，但最終被高雄地院駁回。

報道稱，35歲錢姓香港男子偕同25歲台灣胡姓女友及32歲黃姓男友人，自上月22日從香港入境台灣高雄，按規定要在前鎮家中按受居家檢疫。錢男等三人覺得太無聊，在該月26日晚間7時許，偷偷開車出門打算在外吃晚餐。過程中由於黃男忘記帶手機而折返，結果當時衛生局人員和警員已在家門恭候。三人各被開罰10萬元，並於翌天強制送往屏東集中檢疫處。

高雄地院已駁回錢男等人「剝奪人民生命或限制人民身體自由者」的告訴。（資料圖片）

錢男等三人不滿第一次違反居家檢疫規定就被強制集中檢疫，向法院聲請立即放人。錢男一方認為，一方面處分過重，違反比例原則，同時主張其入境前就取得採檢陰性證明，加上是駕駛自用車出門，根本沒有接觸到人群，危險性較低，是「剝奪人民生命或限制人民身體自由者」。此外，錢男一方指強制集中檢疫處的床鋪有毛髮，衛生條件不佳，反而是防疫破口。

但高雄地院審理認為，高雄市衛生局確認錢男等三人違規後所開出的處分書，已載明違反《傳染病防治法》第58條與行政救濟、提審權利的教示條款等，處分書並無重大瑕疵。另一方面，拘捕機關將錢男等三人強制安置集中檢疫過程，並無違法之處，遂予以駁回。

（綜合報道）