蔡英文登上法國周刊封面　台總統府：顯現台灣國際競爭力

法國《重點周刊》（Le Point）當地時間12月10日出刊，封面故事標題為「美洲、亞洲、歐洲，誰將主宰世界？」並於封面上繪製了中國國家主席習近平、美國總統當選人拜登（Joe Biden）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及台灣總統蔡英文等五人在賽道跑步的畫面。 對此，台灣總統府12月11日表示，台灣再次以防疫成功登上國際媒體版面，甚至被評為「主宰世界的五強之一」，顯現台灣的國際競爭力。

此次《重點周刊》封面故事有四大面向，首先為分析後疫情時代歐洲、美洲、亞洲三方地位消長、自由民主政體的未來、科技戰的影響，以及台灣的防疫表現「怎麼做到的？」。該報道將台灣形容為「另一個星球」，當世界各國因疫情暫停運轉時，台灣卻力守一切正常生活。

同時《重點周刊》還意有所指聲稱，「非法治國家資本主義與一黨專制獨裁者的聯盟不可能持久，也是人性的惡夢，而香港的示威與台灣的對抗，則是人性的展現。」

針對蔡英文登上法國《重點周刊》（Le Point）新一期封面，台灣府方強調，凸顯台灣在全球的重要性，更顯現台灣的國際競爭力。（中央社）

針對蔡英文登上法國媒體封面一事，台灣總統府發言人張惇涵表示，誠如報道中所提到的「台灣怎麼做到的？」答案很清楚，就是「台灣人民團結一致做到的」。他指台灣再次以防疫成功登上國際重要媒體版面，甚至被評為將主宰世界的五強之一，不僅凸顯台灣在全球的重要性，更顯現台灣的國際競爭力。

張惇涵還說，對於再一次獲得國際媒體的肯定，蔡英文仍是認為，台灣能夠走向世界，被國際社會高度重視，蔡英文要再次感謝台灣人民的團結。