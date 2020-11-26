iPhone 13再拒京東方成屏幕供應商　一個理由蘋果仍不使用國產屏

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京東方目前是全球最大的面板廠商，並在不斷擴大OLED市場份額。近些年京東方一直想要切入蘋果的產業鏈，但是根據最新消息稱，京東方再次無緣成為蘋果2021年iPhone 13的OLED屏幕的供應商。而導致問題的根本原因並非品質和性能，而是良品率。

京東方是中國柔性OLED產業的最大生產商，於2017年打破了柔性OLED國際壟斷的局面，擁有全球第二條可量產的第6代柔性AMOLED生產線。 2019年，三星在全球柔性OLED的市場份額為78%，京東方的市場份額提升至8%。

（京東方）

京東方的進步速度有目共睹，而這條報導給出蘋果再拒京東方的原因是良品率。眾所周知，蘋果公司是一家對配件供應鏈要求極為嚴格的公司，不僅要性能指標出色，而且還要價格便宜，只有這樣才能確保iPhone充足的利潤率。而良品率低，則直接代表成本偏高。

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事實上目前iPhone 12因為採購三星和LG的屏幕導致「綠屏門」的事件出現，其中矛頭指向了LG屏幕所致。此次事件與此前華為Mate 20 Pro綠屏事件如出一轍，期初人們以為是京東方的“國產屏幕”出現問題，後來才知道是LG屏幕的原因，而京東方的國產屏幕反而沒問題。

由此來看，對於蘋果而言，如果要在成本和品質中二選一的話，蘋果顯然更傾向於後者。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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