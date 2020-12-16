【新冠肺炎】台指印尼陰性檢測不可信　持續暫緩印尼移工入台

考量印尼新冠肺炎疫情持續嚴峻，台灣12月16日宣布，將持續暫停引進印尼籍移工赴台工作，並視當地疫情及其陰性檢測報吿的準確性，再決定重新開放之時間。

台灣防疫指揮官陳時中表示，印尼當地不但疫情嚴峻，且印尼當局也不願配合台灣認證印尼移工的核酸陰性報吿。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

因應印尼疫情，台流行疫情指揮中心日前自12月4日起暫停引進印尼籍移工入境台灣兩週，暫停期限將屆。台防疫指揮官、台衛福部長陳時中12月16日於例行的防疫記者會中宣布，自12月18日起，將持續暫停印尼籍移工赴台。暫緩的理由除了是印尼當地疫情仍未趨緩，還包括印尼移工的核酸檢測陰性報吿缺乏可信度。

陳時中表示，自10月起印尼移工赴台後確診新冠肺炎的病例共132人，其中76人持有核酸檢測陰性報吿。他直言，近三個月來，從印尼移工持續增加的確診病例來看，其持有的陰性報吿「有跟沒有已經差不多了」，例如12月1日至12月15日期間，在台確診的40名印尼移工有32人持有陰性報吿，「印尼方面出了什麼問題，我們也不清楚。」

陳時中解釋，台灣駐印尼館辦事處有針對陰性檢測報吿準確度待驗證一事向印尼當局反應，但印尼當局「就是不願配合」提供可認證陰性證明的機構，指「檢測是可以的」，但在台灣方面看來就是「有八成是不可以的」。

陳時中表示，除非台灣、印尼官方針對陰性報吿的驗證有進一步的合作及進展，否則台灣就會持續暫緩印尼籍移工赴台。

至於台灣方面是否打算幫忙印尼提高核酸檢測的準確度，陳時中指出，由於印尼方面「覺得自己做得很好」，陰性報吿都是很可信的，這點就讓雙方沒有共識。

由於寒假及農曆春節將至，約有4,000名在台的澳門學生發起連署，盼台灣與澳門間能比照「商務泡泡」，縮短澳門在台學生往返的檢疫時間。對此，陳時中回應指，澳門防疫表現不錯，如果澳門政府願意談，台灣也不反對。但台灣不會片面開放，至於怎麼協同來做，還是要政府間的對談。