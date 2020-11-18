【新冠肺炎】防止疫情復燃　12月起進入台灣需附陰性證明

為避免新冠肺炎疫情秋冬季復燃，台灣流行疫情指揮中心在11月18日宣布，將啟動「秋冬防疫專案」，強化邊境及社區的防線，要求入境及轉機旅客在登機前均需附核酸檢測陰性證明、指定場所強制配戴口罩等，違反相關規定者也將開罰，時間自12月1日起。

台防疫指揮官、台衛福部長陳時中宣布，12月1日起指定場所應戴口罩，但他也表示會考量人性，不可能要求人們在運動喘不過氣或吃麵時戴口罩。（台灣中央流行疫情指揮中心）

首先，在嚴防邊境方面，台流行疫情指揮中心指出，自12月1日起至2021年2月28日（啟程地時間），入境台灣機場或經台灣機場轉機的旅客，均應檢附「表訂登機時間前三日（工作日）內的COVID-19核酸檢驗陰性報吿」，始可登機赴台，且不論身份為台籍或外籍人士，以及赴台目的是求學、工作或外交公務等。

若旅客赴台後發現檢測報吿不實，或拒絕、規避、妨礙相關檢疫措施，將依法處1萬元至15萬元（新台幣，下同，約合2700至4萬港元）的罰鍰。且檢測報吿不實部分，亦將追究偽造文書印文罪之刑責。

其次，在社區防疫部分，台流行疫情指揮中心表示，自12月1日起，進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類高風險傳染場所時，由於不易保持社交距離，或是容易近距離接觸不特定對象，因此需強制佩戴口罩，勸導不聽者將依法開罰新台幣3000元（約合800港元）以上15000元（約合4077港元）以下罰鍰。

不過，台流行疫情指揮中心補充說，如在上述場所內有飲食的需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下（如餐廳或小吃店），可在飲食期間暫時取下口罩。